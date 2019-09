Banca Comerciala Romana (BCR) organizeaza, miercuri, o conferinta de presa in cadrul careia va fi lansata o aplicatie digitala dedicata creditelor ipotecare.



Potrivit organizatorilor, aplicatia intitulata "Casa Mea" reprezinta prima solutie digitala din Romania, dedicata creditelor ipotecare, platforma fiind dezvoltata de BCR in parteneriat cu compania de tehnologie si inovatie Qualitance.



In cadrul conferintei vor vorbi despre noul proiect Dana Demetrian - vicepresedinte executiv Retail si Private Banking BCR si Ioan Iacob - CEO si co-fondator Qualitance.



BCR…