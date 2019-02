Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele anunțate de guvern au reprezentat o palma data de Executiv tuturor contestatarilor. Insa iata ca a fost facuta publica rețeta prin care guvernul ar fi reușit sa ofere informații false cu privire la deficit. "Va prezint in premiera ”reteta lor secreta” pentru falsificarea deficitului bugetar…

- „In 2019, Dragnea extinde taxa pe lacomie la persoane fizice! Domnule Tariceanu și cu aceasta taxa sunteți de acord? Spuneți public”, scrie senatorul liberal pe contul sau de Facebook, aratand ca sunt doua variante analizate in aceasta perioada, scrie digi24.ro. „Prima, propusa de Teodorovici, taxeaza…

- Tot anul, Guvernul a cautat o soluție in acest sens, deși a negat mereu. "Este o prostie și o minciuna", spunea in primavara liderul PSD, Liviu Dragnea, cand HotNews.ro a scris ca Guvernul ia in calcul ca pilonul II sa devina opțional și niciun ban sa nu mai fie virat in acest sistem. "Fake news", a…

- Este vorba despre Articolul 46 din Ordonanta privind masurile fiscale adoptata saptamana trecuta de Guvern. „E un haos in visteria tarii. (...) Poate e cineva din presa care a remarcat acest lucru, daca nu, va atrag eu atentia. Apare in Ordonanta un Articol 46, care suna foarte complicat. (...) Mai…

- Actorul Florin Calinescu a reacționat dur dupa ce Guvernul a anuntat ca va introduce o asa-zisa "taxa pe lacomie".„Livulica (n.r. - Liviu Dragnea), in afara de canalia Tudorel&Tariceanu si de acum celebrul posibil infractor posibil viitor condamnat Valcov, care nu a fost in stare sa faca…

- Cei mai mulți dintre cei peste 7,19 milioane de romani cu pensii private obligatorii contribuie de mai bine de 5 ani la pilonul II de pensii și, daca ordonanța anunțata de Teodorovici și Valcov intra in vigoare, ar putea sa-și retraga banii acumulați, minus un comision de retragere de 2%. Peste 81%…

- O sedinta de urgenta are loc in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar in timpul dezbaterii motiunii de cenzura. La sedinta participa Dragnea, Tariceanu, Teodorovici, Valcov si Tudorel Toader. Acestia au parasit sala de plen imediat dupa discursul premierului Dancila.Discutiile…

- Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei, informeaza Profit.ro . El a sustinut ca "masura de reducere a cotei de contributie reprezinta o ingerinta…