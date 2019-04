Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat referitor la inzestrarea cu elicoptere a armatei ca au fost trimise scrisori catre producatori pentru a putea finaliza "un studiu de concept", insa in prezent nu a fost pornit un program de achizitii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, unde va sustine o alocuțiune in cadrul conferinței anuale Transatlantice organizate de AmCham EU, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului si-a inceput alocutiunea prin a e evidentia…

- Atitudinea pozitiva a populatiei Ungariei fata de Europa de Vest a scazut semnificativ comparativ cu cea de acum cinci ani, arata miercuri un sondaj citat de agentia MTI, notand de asemenea ca a crescut in schimb simpatia fata de tarile din Europa de Est intre 2013 si 2018, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Comisia pentru buget din Senat a amanat, marti, cu o saptamana, dezbaterea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 care prevede masuri fiscale, printre care si introducerea "taxei pe lacomie" pentru banci. PNL si USR au propus un amendament de eliminare a ordonantei, care a fost respins.…

- Au fost publicate cifrele oficiale de la Institutul National de Statistica privind evolutia economiei in 2018. Produsul Intern Brut a crescut cu 4,1% in 2018, comparativ cu anul 2017, sub estimarea Guvernului, de 4,5%. Initial, autoritatile prognozau un avans de 5,5% pentru economie.

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 4,1%, fata de 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), mult sub estimarile Comisiei Nationale de Prognoza insa in ton cu cele ale institutiilor europene. La inceputul lui 2018, Comisia Nationala de Prognoza…

- Ministerul german al Economiei si-a revizuit miercuri prognoza de crestere pentru acest an pana la 1%, de la 1,8% cat estima in toamna anului trecut, ca urmare a efectelor Brexitului, disputelor comerciale si contextului fiscal international. Ministrul Economiei, Peter Altmaier, a subliniat…

- Ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, a afirmat marti seara ca decizii actuale ale guvernului referitoare la impozitarea anumitor sectoare sau la domeniul justitiei sunt urmarite cu ingrijorare, si, alaturi de prezentarea publica a companiilor straine ca fiind problema sau dusmanul societatii,…