BCE se asteapta la incetinirea economiei mondiale in 2019 Economia mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 pentru a se stabiliza ulterior, a apreciat joi Banca Centrala Europeana (BCE), care mizeaza in continuare pe cresterea preturilor.



Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de crestere a economiei mondiale, din cauza cresterii costurilor cu imprumuturile pentru cei care au credite in dolari si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, informeaza Reuters.



"Privind in viitor, activitatea economica mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 si sa ramana stabila ulterior. De asemenea presiunile inflationiste… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

