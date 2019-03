Stiri pe aceeasi tema

- «Le Figaro» și Agenția France Presse au dat publicitații o declarație deloc imbucuratoare a președintelui Bancii Centrale Europene privind perspectivele creșterii economice pentru anul in curs și anul viitor in zona euro. Din cauza acumularii riscurilor de conjunctura, spune Mario Draghi, activitatea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus semnificativ estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si anul viitor, din cauza acumularii riscurilor la adresa conjuncturii, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- In ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu acelasi trimestru din anul 2017, Produsul Intern Brut (PIB), a inregistrat o crestere cu 4,1%. In anul 2018, comparativ cu anul 2017, PIB-ul a crescut cu 4,1%, scrie News.ro.In noiembrie, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP)…

- Ritmul de creștere economica al Romaniei va incetini la 3,8% din PIB in 2019, reiese din previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene, care estimeaza o creștere de doar 4% in 2018, fața de 4,5% previziunea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza sau 5,5%, estimarea pe care este construit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, vineri, proiectul de buget pentru acest an, aprobat vineri de Guvern, care prevede o crestere economica de 5,5%, un castig salarial mediu brut de 5.163 lei, un deficit bugetar in scadere la 2,55% si atingerea unui numar al salariatilor de 5,282…

- Noua prognoza a CNSP prevede o creștere mai mica investițiilor in acest an, de la 7,9%, cat estima in toamna, la 6,9%, in documentul publicat miercuri. De asemenea, se așteapta la un numar mediu mai mic de salariați. Daca anterior estima 5,335 milioane, acum se așteapta la 5,282 milioane. Nu știm motivele…

- Mario Draghi, președintele Bancii Centrale Europene (BCE), a tras, joi, un semnal de alarma in ceea ce privește zona euro,. Președintele BCE a declarat, joi, in conferința de presa de dupa prima ședința de politica monetara a bancii, ca aprecierea de creștere a zonei euro „s-a mutat spre scadere”, noteaza…

- In ciuda faptului ca va incheia acest program de tiparire de moneda, BCE a precizat ca va continua sa reinvesteasca numerarul obtinut din obligatiuni la scadenta pentru o perioada lunga de timp dupa primel majorari ale ratei dobanzii de politica monetara si, in orice caz, cat timp va fi necesar. Ratele…