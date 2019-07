Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economiei mondiale se inrautatesc tot mai mult, in special pentru sectorul industrial din zona euro, a avertizat presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, transmit agențiile internaționale, preluate de Agerpres.

- Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind evolutia economiei mondiale in acest an si anul viitor, avertizand ca escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat ar putea reduce si mai mult expansiunea, investitiile…

- Fondul Monetar International a revizuit in scadere prognoza privind evolutia economiei mondiale in acest an si anul viitor, avertizand ca escaladarea tensiunilor comerciale intre SUA si China, noi tarife vamale in sectorul auto si un Brexit dezordonat ar putea reduce si mai mult expansiunea, investitiile…

- Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi intentioneaza sa reia achizitiile de obligatiuni guvernamentale pana in luna noiembrie, in ideea de a sustine economia fragila a zonei euro, informeaza revista germana Der Spiegel care citeaza surse din interiorul BCE, transmite Reuters, potrivit…

- Fostul șef al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, directorul general al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva și fostul premier finlandez Alexander Stubb, au fost propuși în mod informal pentru a candida la șefia Fondului Monetar Internațional, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Christine Lagarde va creste vizibilitatea Bancii Centrale Europene (BCE), la care va aduce mai multa inteligenta politica, astfel ca mesajele institutiei vor fi transmise direct oamenilor. In schimb, inovatiile in politica monetara, marca predecesorului sau Mario Draghi, ar putea fi trecute pe planul…

- Banca Centrala Europeana (BCE) isi va relaxa si mai mult politica daca inflatia nu revine in apropiere de obiectivul tinta, a declarat marti presedintele BCE, Mario Draghi, care a alimentat astfel asteptarile privind noi masuri de stimulare monetara in zona euro in urmatoarele saptamani, transmite Reuters.…

- Economia zonei euro se va redresa in semestrul doi din 2019, deschizand calea spre normalizarea politicii monetare, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Austriei, Ewald Nowotny, si, totodata, unul dintre cei mai experimentati membri ai Consiliului guvernatorilor BCE. Într-un interviu acordat…