BCE opreşte tiparniţa. Se termină epoca banilor ieftini In ciuda faptului ca va incheia acest program de tiparire de moneda, BCE a precizat ca va continua sa reinvesteasca numerarul obtinut din obligatiuni la scadenta pentru o perioada lunga de timp dupa primel majorari ale ratei dobanzii de politica monetara si, in orice caz, cat timp va fi necesar. Ratele dobanzilor vor ramane la unele dintre cele mai reduse niveluri istorice cel putin pana in timpul verii anului viitor. Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus, usor, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si anul viitor, dar este mai optimista cu privire la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus, usor, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si anul viitor, dar este mai optimista cu privire la perspectivele de inflatie, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza AFP.In conformitate cu noile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara "cel putin pana in vara lui 2019" si, totodata, a anuntat ca achizitiile sale de obligatiuni vor inceta la finele acestei luni. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează…

- ​Vin pericole pe care, intr-un fel, nu le-am vazut prea des in trecut, de aceea este incredibil de important sa fim foarte prudenți in politicile economice, pentru ca vei avea nevoie de toate supapele de siguranța in perioada care vine, a declarat Hans Timmer, economist – șef al Bancii Mondiale pentru…

- Scaderea economiei de la 6.6% pe an la 5.3% este atribuita cresterii alarmante a deficitului comercial. Cea mai proasta veste pentru noi este ca lipsa investitiilor a dus la acest rezultat dupa doar 6 luni in 2018. Si mai grav este ca la recitificarea bugetara PSD a mai taiat 2 miliarde lei tot de…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a redus joi prognoza privind evolutia zonei euro in 2018 si in 2019, ca rezultat al cererii globale mai slabe, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, transmit DPA si Reuters. Institutia cu sediul la Frankfurt estimeaza un avans al economiei zonei euro de…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a redus joi prognoza privind evolutia zonei euro in 2018 si in 2019, ca rezultat al cererii globale mai slabe, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, transmite Reuters. Instituţia cu sediul la Frankfurt estimează un avans al economiei zonei euro de 2%…