BCE nu va majora ratele dobanzilor pana la finalul acestui an Banca Centrala Europeana (BCE) a decis sa nu modifice dobanzile si sa mentina politica monetara ultrarelaxata, promitand ca va pastra actualul nivel record scazut al costurilor de imprumut cel putin pana la sfarsitul anului, in conditiile in care economia zonei euro se confrunta cu o incetinire semnificativa, iar razboiul comercial global s-a intensificat, transmit DPA, MarketWatch si Reuters.



Intr-un comunicat de presa al BCE, institutia precizeaza ca, la sedinta care a avut loc miercuri, Consiliul guvernatorilor a mentinut dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

