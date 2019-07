Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenta speciala de la Carmen Dinu, Bruxelles Noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria ''Europa'', cu mai multe elemente de securitate contra posibilelor falsificǎri, sunt puse in circulatie incepand de marți de cǎtre Banca Centrala Europeana (BCE). Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv…

- Economia germana va pierde probabil din avant in trimestrul doi din 2019, dupa un avans solid in primele trei luni ale anului, a anuntat luni Bundesbank (banca centrala a Germaniei), transmite Reuters. Germania, cea mai mare economie europeană, a revenit pe creştere în primele trei luni…