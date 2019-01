Stiri pe aceeasi tema

- La reuniunea Bancii Centrale Europene din decembrie s-a sugerat reluarea, in urmatoarele luni, a acordarii de imprumuturi ieftine catre banci - unul din cele mai importante instrumente folosite pentru stimularea zonei euro, se arata in minuta sedintei de politica monetara a BCE, publicata joi, transmite…

- Banca Naționala Romana a decis mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an. Anuntul vine pe fondul scandalului legat de masurile Guvernului, care a stabilit...

- Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara activitatea in industrie si sectorul serviciilor, a scazut in decembrie la 51,1 puncte, de la 52,7 puncte luna precedenta, potrivit unei estimari a companiei Markit, cu sediul la Londra. Este cel mai scazut nivel din 2014, iar…

- Economia mondiala ar urma sa incetineasca in 2019 pentru a se stabiliza ulterior, a apreciat joi Banca Centrala Europeana (BCE), care mizeaza in continuare pe cresterea preturilor. Investitorii se asteapta de ceva vreme la o incetinire a ritmului de crestere a economiei mondiale, din cauza…

- Rezerva Federala americana a anunțat, miercuri, o creștere a dobanzii cheie la 2,25-2,50%, potrivit site-urilor agențiilor de presa Associated Press (AP) și Reuters, dupa cum se și așteptau analiștii. Aceasta este cea patra majorare din acest an, iar nivelul este cel mai ridicat din 2008 pana in…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus, usor, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si anul viitor, dar este mai optimista cu privire la perspectivele de inflatie, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, informeaza AFP.In conformitate cu noile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara "cel putin pana in vara lui 2019" si, totodata, a anuntat ca achizitiile sale de obligatiuni vor inceta la finele acestei luni. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la 2,50% pe an, in ultima sedinta de politica monetara din acest an.