Stiri pe aceeasi tema

- Sute de locatii ce vand produse cosmetice, inclusiv online, au fost depistate cu nereguli, in urma unor controale derulate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). In Alba, au fost gasite produse expirate, cu etichete netraduse in romana sau nereguli la promotii. Verificarile…

- China limiteaza drepturile de transport ale persoanelor cu un "credit social sarac", informeaza Reuters. Sunt vizate persoanele care au provocat probleme in timpul unui zbor sau au fumat in trenuri, dar si cele care nu au achitat diferite amenzi sau care nu au platit asigurarile sociale.

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Inspectorii CJPC Constanta au luat la verificat restaurantele din municipiul Constanta. Unul dintre restaurantele in care s au gasit nereguli a fost Ankora.Reprezentantii CJPC au dispus oprirea temporara de prestari servicii a unitatii pana la remedierea deficientelor. De asemenea, restaurantul a fost…

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materiale explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni ...

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materii explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni in acest caz la definitivarea controlului,…

- Peste 70 de sanctiuni, in valoare de 103.760 de lei au aplicat inspectorii sanitari, in perioada 13 februarie-9 martie, in cadrul unor controale la nivel national pentru verificarea modului de respectare a conditiilor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea si comercializarea oualor provenite…

- Banca Centrala Europeana are nevoie de noi dovezi ca inflatia se apropie de obiectivul tinta si va pune capat achizitiilor de active doar in momentul in care ritmul de crestere a preturilor va fi pe o traiectorie sustenabila spre obiectivul tinta, a declarat miercuri presedintele BCE, Mario Draghi,…

- Bancile din Uniunea Europeana vor trebui sa puna deoparte mai multi bani pentru a acoperi noile credite care ar putea deveni neperformante (NPL), conform unei propuneri ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de Comisia Europeana, arata un document consultat de Reuters.

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) cere extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate. „Comunitatea…

- Inspectorii ITM Alba au aplicat 15 avertismente, in urma verificarilor la agenti economici desfasurate saptamana trecuta. In urma controalelor a fost depistata o persoana fara forme legale de angajare. In perioada 5 – 9 martie, in domeniul relatiilor de munca, au fost controlati 46 de agenti economici,…

- O scoietate comerciala din Alba Iulia a fost sancționata cu avertisment, de inspectorii ITM Alba, dupa ce a fost descoperita ca a primit in activitate persoane muncind fara documente legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate 15 avertismente, pentru nereguli depistate la firme din judet. In perioada…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019. Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an dar si-a revizuit in jos estimarile de inflatie pentru 2019, informeaza AFP si Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP si Reuters.

- Turnurile de racire din cadrul termocentralei Rovinari sunt reabilitate cu ajutorul a 23 de cetateni vietnamezi. Trei societati se ocupa de lucrarile de reabilitare, societatea care este lider al asocierii fiind din

- Inspectorii sanitari au controlat cateva cabinete medicale școlare din județul Olt. Cele mai frecvente nereguli gasite de inspectorii sanitari la cabinetele școlare din Olt sunt sterilizare improprie, lipsa seringilor de unica folosința și a truselor de medicamente de urgența.

- Activitatea Asociației Salvital a fost verificata de Curtea de Conturi. Perioada efectuarii acțiunii de control a fost din data de 27 noiembrie și pana in 15 decembrie 2017. Conform datelor, pentru anul 2017 asociația și-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizarile au fost de 4.508 mii lei.…

- Inspectorii de munca cu atributii de control din cadrul I.T.M. Gorj au efectuat, in perioada 19.02 – 23.02.2018, 62 de controale in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate la angajatorii verificati au fost aplicate amenzi in valoare totala…

- Banca letona ABLV se prabuseste sau este probabil sa se prabuseasca si va fi inchisa, pentru ca salvarea sa nu este in interesul public, au anuntat sambata Mecanismul Unic de Rezolutie al UE si Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters.

- Uniunea Europeana a facut apel vineri la o incetare imediata a focului si la deschiderea accesului pentru camioanele cu ajutoare umanitare, exprimandu-si in acelasi timp in termeni duri nemultumirea fata de bombardamentele din regiunea Ghouta Orientala din Siria, relateaza Reuters si dpa. "Uniunea…

- Marea Britanie isi va alinia regulamentele la cele ale Uniunii Europene in anumite domenii, cum este industria auto, dupa ce tara va parasi blocul comunitar in 2019, a declarat vineri ministrul sanatatii britanic, Jeremy Hunt, citat de Reuters. Intr-un interviu pentru BBC, Hunt a spus…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat joi ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Granitele din sud ale Uniunii Europene vor ramane sub o presiune puternica din cauza imigrantilor africani care vor incerca sa ajunga in Europa in acest an, a declarat seful Agentiei privind granitele UE, Frontex, scrie Reuters. Aproape 119.000 de africani au fost prinsi in timp ce incercau sa intre…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a promis ca va egala donatia de o jumatate de milion de dolari a sotilor George si Amal Clooney pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida…

- Un control al inspectorilor OPC Constanta a scos la iveala nereguli mari in laboratorul unei cofetarii din oras. Frisca, prezentata clientilor ca fiind naturala, era de fapt din grasimi vegetale.

- Un control al inspectorilor OPC Constanta a scos la iveala nereguli mari in laboratorul unei cofetarii din oras. Frisca, prezentata clientilor ca fiind naturala, era de fapt din grasimi vegetale.

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters.Citeste si:…

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 12-16 februarie, doua persoane care munceau fara documentele legale. Doi agenți economici au primit amenzi in cuantum total de 40.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 54 de unitați. Inspectorii…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Banca Centrala Europeana a oprit toate platile catre ABLV Bank, al treilea grup bancar din Letonia, care se confrunta cu acuzatii de spalare de bani, a anuntat luni BCE, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron se afla la cel mai scazut nivel din octombrie 2017, in urma unui sondaj ale carui rezultate au fost publicate duminica, scrie Reuters.In perioada 7 - 17 februarie, Ifop a realizat sondajul pentru Le Journal du Dimanche, iar 44% dintre repondenti…

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- Avocatul Veysel Ok a confirmat eliberarea clientului sau, iar diplomatia de la Berlin a precizat: "Trebuie sa asteptam si sa vedem cand se va intampla acest lucru, in urmatoarele ore". "In sfarsit! Corespondentul Die Welt Deniz Yucel va fi liber, dupa ce a fost retinut in Turcia de peste un an",…

- Inspectorii instituției de control au verificat funcționarea societații in perioada 2012-2016, ocazie cu care au sesizat mai multe abateri de la lege. SC Parcuri Verzi SRL Huși are termen pana pe 15 iunie sa remedieze problemele constatate. In ședința ordinara pe luna ianuarie a Consiliului Local (CL)…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Liceul Teologic Romano Catolic și o firma din Blaj au fost sancționate cu avertismente de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate persoane care munceau fara forme legale. Saptamana trecuta, au fost aplicate in total 48 de avertismente și o amenda de 8.000 de lei,…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi si reactia lui Alin Tise Curtea de Conturi a verificat anul trecut si Consiliul Judetean (CJ) Cluj, cu privire la executia bugetara a anului 2016, unde a gasit mai multe nereguli. Decizia inspectorilor financiari a fost insa contestata de CJ…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- Banca Centrala Europeana (BCE) ar trebui sa spuna in mod clar cum intentioneaza sa opreasca, cat mai rapid posibil, actualul program de achizitionare de active, care teoretic ar urma sa se incheie in luna septembrie, a declarat duminica guvernatorul Bancii centrale a Olandei, Klaas Knot, transmite Reuters,…

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Polițiștii locali de la Serviciul Inspecție Comerciala și-au petrecut o buna parte din sfarșitul de saptamana la o razie in zona Pieței Aurora. Au luat la puricat toate societațile comerciale care desfașoara activitați in exteriorul Pieței. Au verificat 20 de firme și au dat noua amenzi in…

- In cursul lunii decembrie, Direcțiile județene sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor precum și a municipiului București au desfașurat 7.872 de controale in unitațile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii, a…

- La sfarsit de an 2017, inspectorii ITM Alba au verificat zeci de angajatori si au dat amenzi in valoare totala de 13.000 de lei si sase avertismente. Nu au fost identificate cazuri de munca „la negru”. In perioada 18-22 decembrie, in domeniul relatiilor de munca au fost verificati 20 de agenti economici,…