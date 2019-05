BCE i-a scris lui Dragnea: Autoritatile sa ne consulte cand adopta acte legislative care au legatura cu BNR

Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea semnata de Yves Mersch, membru al comitetului executiv al BCE, si publicata pe pagina de Internet a institutiei, face referire la faptul ca, in data de 24 aprilie 2019, Parlamentul Romaniei, printr-o procedura de urgenta, a adoptat Legea pentru modificarea si completarea articolului 30…

- Senatul a dezbatut ieri proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei BNR sa repatrieze 91,5 din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur.Initiativa care modifica articolului 30 din Legea nr. 312 2004 privind Statutul…

- Traian Basescu a afirmat ca cei doi "stiu ca adesea regimurile dictatoriale sunt sanctionate prin blocarea resurselor financiare ale statului aflate in strainatate". "Oare se pregateste instalarea unei dictaturi? Poate in perspectiva pierderii alegerilor din 2020? Ultima framantare a lui Dragnea…

