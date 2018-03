Stiri pe aceeasi tema

- In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale. Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului…

- Banca Centrala Europeana se indreap­ta usor catre incheierea a patru ani de masuri de relaxare cantitativa, iar aceasta misiune pare una usoara comparativ cu ceea ce va urma, scrie Bloomberg. Dupa incheierea progra­mului de achizitii de active in acest an, in 2019 consiliul guvernator al…

- Stephen Hawking este celebru pentru teoriile lui in fizica și, mai ales, cel puțin publicului larg, pentru teoriile lui apocaliptice. Ultima a venit cu doar doua saptamani inainte de decesul lui.

- Dupa ani de nesiguranta economica, strategii Bancii Centrale Europene au un nou motiv pentru a mentine dobanzile din regiune scazute: ritmul rapid de imbatranire a populatiei zonei euro, scrie Financial Times. Populatia din ce in ce mai imbatanita a zonei risca sa apese asupra cresterii…

- Anul 2018 poate fi anul maturizarii pietei rezidentiale locale, care se afla intr-un moment favorabil, insa majorarea dobanzilor, diminuarea fondurilor Prima Casa, cresterea costurilor de dezvoltare si evenimentele macroeconomice negative pot reprezenta un risc pe termen mediu, arata un raport al companiei…

- China, Canada si Hong Kong sunt printre economiile care inregistreaza cel mai ridicat risc al unei crize bancare, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internationale (BIS), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Canada, a cărei economie a înregistrat anul trecut…

- In perioada 15-18 martie, pe raza localitaților Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Campulung la Tisa sunt organizate manifestari comemorative cu ocazia ,,Zilei Maghiarilor de pretutindeni “, un eveniment important pentru comunitatea noastra ocazie cu care jandarmii se afla la datorie pentru prevenirea…

- Sorin Apostoliceanu este viceprimarul Municipiului Pitesti. La cei 41 de ani ai sai, acesta se poate lauda cu o activitate insemnata in partea de administratie. Acesta se afla la primul mandat ca viceprimar, fiind unul dintre cei mai activi politicieni pe care ii are Argesul. …

- Drept urmare, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului Romaniei asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial…

- Grecia, a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana, ar putea duce sectorul turismului la un nou nivel daca aloca mai multe resurse iar statul elimina barierele care blocheaza intrarea de noi capitaluri, sustine presedintele Greek Tourism Confederation (SETE), Yiannis Retsos,…

- Cadrele militare, dar si politistii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu si care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului, se arata intr-un proiect de act normativ propus pentru…

- Serie A va avea din sezonul viitor o etapa programata in a doua zi de Craciun. Anunțul a fost facut de președintele Comitetului Olimpic Italian, Giovanni Malago, in cadrul unei conferințe de presa susținute la Milano, in care a anunțat calendarul de desfașurare a etapelor din sezonul viitor al Serie…

- Analiza CRUK (Cancer Research UK) releva faptul ca 70% din generația „millenials" prezinta riscul luarii in greutate, iar cei nascuti la inceputul anilor '80 si mijlocul anilor '90 vor deveni, pana la implinirea varstelor de 35-45 de ani, obezi. ,,Sapte din zece tineri devin obezi, intre 30-40…

- Sase investitori au intentat proces impotriva BitConnect, acuzand compania de escrocherie la diferite niveluri in tranzactiiile cu criptomonede. Avocatul acestora spune ca exista sanse sa recupereze prejudiciul de 771.000 de dolari, dar chiar si dupa interzicerea BitConnect in Texas si Carolina…

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Drumul National 73 (care face legatura intre localitațile Brașov – Rașnov – Bran – Fundata – Campulung – Pitești), pe o lungime de 103,25 km, pe teritoriul județelor Brașov si Argeș, face obiectul unui program de modernizare printr-un contract desfașurat de CNAIR prin Fondul European de Dezvoltare Regionala…

- Plafonarea dobanzilor este complet in afara mecanismelor de piata, explica intr-o discutie cu HotNews.ro profesorul Cristian Paun, profesor de economie la ASE si mai nou, consilier pe probleme economice al presedintelui PNL. Dobanda, mai spune Paun, este pretul capitalului. Dobanda, ca orice pret, include…

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- Allianz SE, cea mai mare companie de asigurari din Europa, a inregistrat anul trecut o crestere cu 0,4% a profitului operational, la 11,1 miliarde de euro (13,9 miliarde de dolari), in linie cu estimarile analistilor, de 11,04 miliarde de euro, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Un calator in timp, care spune ca este din viitor, a trecut printr-un test de detectare a minciunilor dupa ce a afirmat ca Donald Trump va fi reales și inteligența artificiala va conduce lumea in viitor.

- Revenirea pe verde a marilor piete bursiere, miscare care s-a remarcat si pe cea bucuresteana, a redus aversiunea fata de risc si a permis monedelor de la marginea zonei euro sa se aprecieze. Cursul euro a scazut de la 4,6561 la 4,6534 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis miercuri majorarea dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Macelul de pe principalele burse al lumii s-au resimtit adanc in buzunarele celor mai bogati oameni. Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut ieri 114 miliarde de dolari, in urma caderilor de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din…

- Actiunile globale consemneaza scaderi nemaiintalnite dupa anul 2016, indicii pietelor din SUA isi continua declinul saptamanii trecute, contaminand cotatiile europene si asiatice, iar Bitcoin a scazut luni sub nivelul de 7.500 de dolari, noteaza Bloomberg.

- Judetul Bihor ramane in fruntea judetelor cu cele mai multe firme intrate in insolventa in anul 2017. Potrivit ultimelor date ale Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) in anul 2017, la nivel national, numarul companiilor care au intrat in procedura insolventei este mai mare cu 8,73%.…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Anunțul a fost facut de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmit Bloomberg si Reuters, și-n contextul unui viitor BREXIT. Rezultatele testelor la care vor lua parte principalele 48 de banci (care reprezinta aproximativ 70% din totalul activelor bancare din UE) vor determina cerintele…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.

- Ritmul de crestere al economiei romanesti ar putea scadea pana la 3,5% in acest an, si pana la 2% in 2019, potrivit estimarii analistilor de la capital Economics, una dintre cele mai severe de pana acum. "Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida crestere din regiune (Europa Centrala…

- Premierul Narendra Modi lucreaza pentru dublarea economiei Indiei Bancheri, politicieni si șefi de mari companii și-au facut loc cu greu prin zapada cazuta in stațiunea montana Davos pentru a ajunge la timp la deschiderea celui de-al 48-lea Forum Economic Mondial, insa efortul a meritat, scrie Bloomberg:…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va publica la sfarșitul lunii raportul privind planurile de lansare a unor euroobligațiuni, bazate pe impachetarea datoriilor suverane ale statelor membre ale Zonei Euro. Raportul a fost cerut de președintele BCE , Mario Draghi, și face parte din Inițiativa Obligațiunilor…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Bitcoin s-a depreciat, marti, cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global. Cea mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe parcursul tranzactiilor…

- Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica. "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Livrarile combinate de gaze naturale catre Ucraina ale companiilor europene precum Eni SpA sau Uniper SE vor fi mai mici cu aproximativ un miliard de dolari in acest an, dupa ce un tribunal din Stockholm a cerut Ucrainei sa reia o parte din importurile de gaze din Rusia, dupa o pauza de peste de doi…

- Gazele naturale se scumpesc de astazi cu aproape 10 la suta Gazele naturale livrate populatiei se scumpesc, de miercuri, 10 martie, cu aproximativ 8%. Autoritatea Nationala de Reglementare în Energie a anuntat ca decizia a fost luata la solicitarea furnizorilor, care achizitioneaza gaze…

- Pentru a avea parte de un viitor mai bun, copiii ar trebui sa invete de mici mai multe limbi straine. In anii trecuti, rezultatul la care au ajuns mai multe cercetari a aratat ca, pe langa engleza, spaniola ar trebui invatata inca de la varste fragede, dat fiind numarul mare de tari in care se vorbeste…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri...

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Economia globala si-a recucerit bazele pana la care ajunsese in 2017, inainte de marea criza financiara, ajutata de cresterile surprinzator de bune ale economiilor emergente mari. Daca sunt comparate predictiile de crestere economica facute in urma cu un an pentru 2017 cu cele…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…