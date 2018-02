Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, a raportat anul trecut un profit net in crestere cu 140%, de 2,48 miliarde lei, de la 1,03 miliarde lei in anul 2016, in timp ce vanzarile au urcat cu 17%, la 19,4 miliarde lei, de la 16,6 miliarde lei, potrivit datelor preliminare…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- Grupul petrolier MOL a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de dolari in 2017, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un rezultat operational (Clean CCS EBITDA) de 2,45 miliarde de...

- Hidroelectrica estimeaza ca a obtinut un profit brut de peste un miliard si jumatate de lei anul trecut, cel mai bun rezultat inregistrat de companie de la iesirea din insolventa, a declarat, luni, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie. "Pentru noi a fost un an…

- Sistemul bancar din Romania a incheiat anul 2017 cu un profit net de 5,4 miliarde de lei, in crestere cu peste 30% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In acelasi timp, activele sistemului au atins un nivel record, de 427,4 miliarde de lei la finalul…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Banca Transilvania raporteaza pentru anul trecut un profit in scadere cu aproape 4%, la 1,18 miliarde lei, dar soldul creditelor a crescut cu 10%, in contextul in care banca a acordat in 2017 circa 190.000 de imprumuturi, de peste 12,7 milarde lei. 0 0 0 0 0 0

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Fondul Proprietatea (FP) a inregistrat, in 2017, un profit net de 1,289 miliarde de lei, comparativ cu 447 milioane lei in anul 2016, reprezentand o crestere de 188,56% potrivit unui raport al companiei. "Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat…

- Banca Transilvania a obtinut un profit net de 1,186 miliarde de lei, in 2017, in scadere cu 3,46%, iar cel al grupului Financiar Banca Transilvania a fost de 1,242 miliarde de lei, mai mic cu 2,74% decat cel din 2016, potrivit datelor bancii transmise Bursei de la Bucuresti.

- ​Uber a avut trimestrul trecut pierderi de 1,1 miliarde dolari si venituri totale de 11 miliarde dolari din rezervari de curse, investitorii fiind insa de parere ca lucrurile merg intr-o directie pozitiva, mai ales ca pierderile, desi au ramas mari, s-au redus. Compania a avut un 2017 plin de controverse,…

- Compania Alro S.A, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala, a inregistrat un profit net preliminar de 318 de milioane de lei, in 2017, in creștere fața de anul 2016 cand acesta a fost de 67 de milioane de lei. Cifra de afaceri a companiei s-a situat la 2,47 miliarde de lei, comparativ…

- Grupul BRD a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,4 miliarde de lei, cu 85% mai mare fața de nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul unor venituri mai mari cu aproape 5%, se arata in raportul trimis BVB de catre BRD.

- Grupul BRD a innregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei, in crestere cu A85,3% fata de anul precedent, datorat veniturilor solide din activitatea de baza si costului de risc pozitiv, in timp ce venitul net bancar s-a majorat cu 4,9%, la 2.7 miliarde lei, excluzand elementele…

- Intesa Sanpaolo Bank, parte a Intesa Sanpaolo Group, a inregistrat, in 2017, un venit operațional de 154 milioane lei și profit net de 43 milioane lei, de trei ori mai mare fața de 2016. Imprumuturile acordate clienților Corporate și IMM au crescut cu aproximativ 25%, de la 1,37 miliarde lei in 2016,…

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Pasiunea pentru robotica și apetitul pentru informatica și tehnologii s-au transformat pentru un elev al Colegiului Național „Nicu Gane" Falticeni intr-o preocupare tot mai rodnica.Portofoliul lui Grigore Flavian Amariei din clasa a XII-a numara cateva proiecte de inventica, multe ...

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul Financiar.

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca planul de incasari pentru 2017 a fost de 214,3 miliarde de lei si, conform datelor din trezorerie, s-au incasat 214,9 miliarde de lei.

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Presedintele Klaus Iohannis a emis miercuri un decret de promulgare a Legii Bugetului de stat pe anul 2018. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat, în data de 22 decembrie, proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni ale acestui an cu un deficit de 10,2 miliarde lei, reprezentand 1,21% din PIB, in crestere cu 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in conditile in care ritmul…

- Depozitele si disponibilitatile populatiei in banci au crescut in 2017 cu 15 miliarde de lei, in timp ce creditarea a inregistrat o crestere de doar 9 miliarde de lei, de la 113 miliarde de lei la 122 de miliarde de lei, potrivit datelor statistice publicate de BNR. Aceasta evolutie arata ca in…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Ignyta, cu sediul in San Diego, California, se concentreaza pe medicina de precizie in oncologie, care urmareste sa testeze, sa identifice si sa trateze pacientii cu cancer care prezinta mutatii rare specifice. "Acordul de fuziune a fost aprobat in unanimitate de consiliile Ignyta si Roche", arata comunicatul.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are pentru 2018 un buget de 23,45 miliarde de lei – credite bugetare – in crestere cu 23,62% fata de executia preliminata a anului 2017. Creditele de angajament in 2018 reprezinta 27,524 miliarde de lei. Bugetul alocat MADR reprezinta 2,6% din PIB, in anul…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa solicita Comisiei Europene sa ia masuri pentru a combate fraudele de pe piata masinilor uzate – asa cum sunt comercializarea de masini furate sau falsificarea kilometrajelor de la autoturismele revandute – protejand astfel interesele consumatorilor europeni. Printre solutiile…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Satoshi Nakamoto, inventatorul Bitcoin, are o avere estimata la 17 miliarde pe baza valorii de astazi a monedei digitale. Astfel, acesta ar fi al 52-lea miliardar al planetei și, daca prețul Bitcoin crește in același ritm, atunci ar putea ajunge chiar și primul trilionar al planetei, potrivit Mashable…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata, promitand ca va pastra sprijinul acordat economiei atat timp cat va fi necesar, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează că, la şedinţa care…

- Daca pentru anul trecut, Finanțele au avizat garanții de 2,67 miliarde lei, pentru 2018 Guvernul va aloca 2 miliarde lei pentru garanții acordate in programul Prima Casa. In 2016, Executivul a aprobat o strategie pe 5 ani a programului Prima Casa, care prevede ca in ultimul an al programului,…

- Facebook anunta ca anul acesta utilizatorii Messenger au realizat in total peste 17 miliarde de convorbiri video, potrivit NEWS.RO . 17 miliarde de convorbiri video au fost realizat anul acesta de cei aproximativ 1,3 miliarde de utilizatori lunari pe care ii are Facebook Messenger, una din…

- Banii alocati de Guvern pentru Prima Casa 2018 sunt mai putini fata de cei de pana acum insa siminuarea plafonului de garanții acordate este compensata de micșorarea marjei maxime de dobanda acceptate. Guvernul va aloca anul viitor 2 miliarde lei pentru garanții acordate in programul Prima Casa, informeaza…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Importul produselor in Republic Moldova in termeni monetari este mai mare decit dublul exportului de produse autohtone. Acest lucru rezulta din datele Biroului Național de Statistica (BNS), potrivit caruia volumul exporturilor moldovenești in ianuarie-octombrie 2017 era de 1,92 miliarde dolari, iar…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro).

- Gigantul de comert electronic chinez Alibaba Group a vandut saptamana trecuta obligatiuni in valoare de 7 miliarde de dolari, in cadrul unei emisiuni formate din cinci componente, care inclus si maturitati de 40 de ani, transmite MarketWatch.Compania a oferit cinci transe de obligatiuni, cu…

- Guvernul va ignora anul viitor cererea Comisiei Europene de a respecta obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), care prevede un deficit de 1% si va amana ajustarea structurala anuala de cel puțin 0,8% din PIB din 2018, potrivit unui proiect de buget pe anul viitor citat de Profit.ro . Deficitul bugetului…

- Banca Transilvania este una dintre cele mai valoroase 10 companii din Romania, potrivit analizei realizate de Ziarul Financiar, in colaborare cu BT Capital Partners si cu firma de consultanta si evaluare Veridio. BT a primit recunoasterea pentru faptul ca se afla in…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat joi sa alimenteze zvonurile in sensul ca se pregateste sa-l demita pe seful diplomatiei, Rex Tillerson, relateaza dpa."E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziaristilor care l-au intrebat despre soarta secretarului de stat, in timpul unei intalniri…

- Guvernul nu va acorda nici in 2018 o serie de beneficii bugetarilor, precum tichete cadou, premii si indemnizatii de vacanta, iar anumite drepturi ale politistilor, militarilor si functionarilor publici din penitenciare vor fi inghetate la nivelul lunii decembrie 2017. Toate aceste masuri sunt cuprinse…