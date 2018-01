Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin a Buzaului, HC 2012, a fost invinsa miercuri seara, la Sala Sporturilor, de campioana Dinamo Bucuresti, intr-un meci amical. Fara mai multi jucatori, accidentati ori convocati la loturile nationale, si cu un nou antrenor pe banca, Constantin Stefan, alb-rosii s-au impus cu…

- Conducerea Timbei a reacționat dupa ce la ultima partida antrenorul Dan Ionescu a avut doar șase oameni apți. Filip Dumic și Goran Ostojic sunt ultimele transferuri realizate de galben-negrii. Primul e un conducator de joc care a venit de la Madost (Bosnia), in timp ce celalalt evolueaza ca pivot și…

- Restanța Vrancea Media – Foresta Gugești s-a terminat cu victoria primei echipei, 12 – 5, dupa ce la pauza scorul a fost egal 3 – 3. Pentru Vrancea Media au marcat Ad. Mirodone (3), G. Oprișan (2), M. Ionescu (2), Cr. Irimia (2), L. Taban (2) și C. Racovița. Foresta a punctat prin D. Branza […] The…

- Iubitorii sportului galatean sunt invitati sambata 20 ianuarie la primul cuplaj din acest an programat in sala Polivalenta Dunarea. In deschidere, de la ora 17.00 va avea loc partida Arcada Galati - Dinamo Bucuresti din cea de-a 15-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Echipa galateana vine dupa…

- In Franta, mai nou, "smartphone" este interzis in documentele oficiale. Noile reguli au fost publicate recent in Monitorul Oficial. Astfel, functionarii publici sunt obligati sa foloseasca noile denumiri in documentele oficiale.

- Meci foarte important pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care intalneste miecuri, de la ora 18.00, in Sala Universitatii „1 Decembrie 1918” (intrarea libera), pe Universitatea Cluj, vicecampioana editiei precedente. Formatia condusa de Manuel Rodriguez a inregistrat doua esecuri la rand in Liga…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a obtinut aseara primul succes in deplasare din acest sezon al Ligii Nationale. Craiovenii s-au impus cu scorul de 101-74 pe terenul formatiei Timba Timisoara, intr-un joc din cadrul etapei a 14-a. Pentru formatia ...

- Real Madrid a ajuns la a treia partida consecutiva fara victorie, dupa ce a pierdut meciul disputat sambata, pe teren propriu, impotriva lui Villarreal, scor 0-1 (etapa a XIX-a din La Liga). "Submarinul galben" a dat lovitura pe contraatac, in minutul 87, iar echipa lui Zinedine Zidane ramane la 16…

- Daniela Moldoveanu este sef serviciu in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Daniela Moldoveanu detine impreuna cu Nicu Moldoveanu un teren intravilan in municipiul Constanta, dobandit in anul 2004, cu o suprafata de 970 m2, obtinut prin contract de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova s-a impus astazi, fara emotii, in confruntarea din deplasare cu Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a 14-a din Divizia A1, prima disputata in 2018. Formatia olteana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-17, 25-15, ...

- Formațiile timișorene de volei din prima liga incep maine jocurile oficiale din noul an. Fetele de la UVT Agroland sunt favorite in duelul cu Dinamo București, formație pe care au invins-o in 2017. In schimb, formația masculina CSU Univ. de Vest pare victima certa pentru campioana Volei Municipal Zalau.…

- Noile reguli noi in școlile romanesti sunt de apreciat. Noul regulament școlar prevede faptul ca elevii nu vor mai face de serviciu, telefoanele mobile vor fi strict interzise in timpul orelor, iar uniforma școlara nu va mai fi obligatorie. As face totusi o comparatie. In una din scolile englezesti…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat prin intermediul site-ului sau oficial ca jucatorii Vitor Ferreira Mosca Rivaldinho, Loteteka Jeremy Bokila si Maximiliano Fernando Oliva au fost pusi pe lista de...

- Se astimeaza ca Zeno va lipsi circa patru luni. Jucator esențial in angrenajul tactic gandit de antrenorul Cristian Achim, Martin Zeno abia revenise dupa o accidentare la genunchi suferita in partida cu Balkan Botevgrad din 20 septembrie 2017. „Zeno a disparut, din pacate, din echipa…

- U-BT Cluj-Napoca a caștigat ultimul meci al anului calendaristic 2017. Campioana in exercițiu s-a impus in duelul cu Timba Timișoara, scor 97-80 (50-40). „Ursii” au avut momente bune, in sfertul 2, cand au preluat conducerea si pe final, cand au mai redus din diferenta.

- Evoluțiile ”urșilor” in jocurile de prima liga au o evoluție asemanatoare. BC Timba a avut o prima repriza decenta și pe terenul liderului U-BT Cluj-Napoca, dar a fost, in mod previzibil, prada ușoara pentru puternica trupa ardeleana in partea secunda. Gazdele s-au impus cu 97-80 și i-au lasat pe galben-negri…

- Grupul Alpha Property Development va contrui pentru retailerul german Kaufland un hipermarket pe Soseaua Alexandriei, nr 152, conform datelor publice. Astfel, nemtii se aseaza in coasta rivalilor franco-belgiei Cora care au un hipermarket exact langa. Terenul pe care va fi amplasat noul…

- Terenurile fostelor fabrici au reprezentat o mina de aur pentru investitorii straini care au venit odata cu boomul imobiliar din 2006-2007. Acolo unde in trecut au fost fabrici, astazi sunt construite proiecte imobiliare. Una dintre zonele puternic industrializate, a carei fata nu a fost schimbata…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Separatistii si-au pastrat, în urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau în parlamentul catalan înainte de declaratia unilaterala de

- Edward Iordanescu rasufla ușurat dupa victoria de pe teren propriu cu FC Botoșani, scor 2-1, și cere conducerii transferuri in aceasta iarna. "Probabil, daca voi mai aveam asemenea meciuri, voi ajunge la nebuni. Era un joc extrem de important, pentru ca ambele formații se aflau pe poziții de play-off.…

- Cu un nou sponsor care sa sustina echipa, ACS Poli Timisoara are meciul cu cei de la Dinamo Bucuresti, luni seara, de la ora 20, pe “Dan Paltinisanu”. Un meci care conteaza in clasament, dar, mai mult decat atat, pentru orgoliul fanilor locali de fotbal. In consecinta si agitatia din…

- Tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii gorjeni. Cei doi sunt acuzați ca l-ar fi șantajat pe omul de afaceri Mihai Barsescu, de la care fi pretins suma de 27.000 de euro. Tanara ameninta ca ar avea imagini compromițatoare pe care voia sa i le arate soției afaceristului.…

- Accident pe Victoriei, aproape de cinematograful Sergiu Nicolaescu. Doua masini s-au ciocnit, mai multi tineri ajungand la fata locului, acestia fiind la un pas de rafuiala. Articolul FOTO: ACCIDENT pe strada Victoria din Tg Jiu, aproape de Parang. Tinerii, la un pas de BATAIE! apare prima data in GorjDomino…

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…

- Victorie extrem de importanta pentru BC Timba Timișoara in economia zonei inferioare a clasamentului Ligii Naționale. ”Urșii” au revenit din vacanța forțata și s-au impus la limita in fief-ul Politehnicii Iași, scor 87-86. Americanul John Florveus a marcat cele mai multe puncte in duelul cu rivala galben-negrilor…

- Dupa victoria celor de la FCSB cu FC Botoșani, 3-0, Gigi Becali a anunțat noi transferuri la echipa sa. Finanțatorul stelist a declarat ca va transfera un fotbalist care sa fie decisiv pentru echipa sa. "Eu o sa iau un jucator care o sa fie decisiv pentru Steaua. Voi o sa vedeti. Nu mai spun cine e.…

- FC Barcelona a castigat cu 2-0 meciul disputat pe terenul celor de la Villarreal, intr-o disputa contand pentru etapa cu numarul XV din Primera Division. Luis Suarez (72') si Lionel Messi (83') au adus victoria catalanilor.

- Bayern Munchen se distanțeaza in fruntea clasamentului din Bundesliga, dupa victoria la limita, scor 1-0, pe terenul lui Frankfurt. Alexandru Maxim a dat o pasa de gol in egalul lui Mainz, 2-2, pe terenul vicecampioanei Leipzig, in timp ce Borussia Dormund a ajuns la 9 meciuri fara victorie in toate…

- Tehnicianul echipei Lugano, Pierluigi Tami, a declarat, joi seara, dupa victoria cu 2-1 din meciul cu FCSB, ca pentru formatia sa participarea in grupe a fost o experienta extraordinara, el precizand ca doar doua formatii din Liga Campionilor si Liga Europa nu au obtinut calificarea mai departe desi…

- Cerere incasatorie cu totul si cu totul deosebita. Mihaela Ilina este una dintre componentele echipei de volei din Pitesti. Argesencele au un parcurs fara greseala, dar de data aceasta nu vom vorbi despre rezultatele fetelor ci despre un eveniment special. La finalul meciului de sambata, fetele pregateau…

- ”Pe a Corsica” a obținut o victorie importanta, asigurandu-și aproape 45,4% din voturi . O coaliție condusa de Gilles Simeoni, primarul orașului Bastia din nordul țarii și un important lider corsican, a caștigat zdrobitor primul tur al alegerilor, potrivit rezultatelor finale de azi.…

- Dinamo București a fost invinsa acasa de HC Odorhei cu scorul de 31-29 (18-17), duminica, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Campioana a suferit a cincea înfrângere în ultimele șapte etape (doar doua victorii) și se afla doar…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova a invins sambata, pe teren propriu, ultima clasata in Liga Naționala, Dinamo București, cu scorul 110-84, intr-un joc din etapa a șaptea. In ciuda victoriei la 26 de puncte diferența și a celor peste ...

- „Consider ca am obținut o victorie muncita și meritata. Cum am mai spus, toate meciurile la Liga a III-a trebuie caștigate prin munca, la fel cum a fost și cel cu Filiași, avand in vedere condițiile in care s-a desfașurat aceasta partida. Imi felicit baieții pentru determinare și pentru dorința.…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de iesire,…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Consiliul Judetean Cluj si compania Process Engineering SRL incheiau pe 16 octombrie un contract pentru inchirierea unei statii de tratare a levigatului care a poluat zona gropii de gunoi de la Pata Rat. Desi a trecut de atunci mai mult de o luna, autoritatile judetene nu au reusit sa asigure nici macar…

- Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches rezerva, a castigat la limita confruntarea de pe teren propriu cu AC Milan, scor 2-1, din etapa a XIII-a a campionatului din Italia. Napoli a bifat victoria cu numarul 11 din actualul sezon din Serie A, consolidandu-si astfel pozitia de lider in clasament.

- AS Roma a caștigat derby-ul disputat pe teren propriu cu Lazio, scor 2-1, intr-un meci in care fundașul Ștefan Radu a fost titular. Sub ochii selecționerului Contra, Ștefan Radu a mai pierdut un derby contra Romei. Folosit ca stoper stanga, romanul și-a intrerupt seria de noua victorii in toate competițiile…

- Dupa victoria obținuta in fața Craiovei, BCM U FC Argeș Pitești a disputat un nou joc in cadrul ediției 2017-2018 a Ligii Naționale de Baschet masculin. Argeșeni au trecut de BC CSU Sibiu cu scorul de 79-78, dupa un meci interzis cardiacilor. Andriy Agafonov a transformat, in ultima secunda, doua aruncari…

- ”Urșii” au spart gheața in acest sezon al Ligii Naționale. Dupa schimbarile drastice din aceasta saptamana, BC Timba a invins-o pe Dinamo București intr-un duel considerat deja pentru supraviețuire, scor 87-71 (45-32). Galben-negrii, conduși de ”interimarul” Dan Ionescu, au avut emoții doar pe parcursul…

- La doar cateva ore de la anunțul desparțirii de Bogdan Popescu, și al doilea Bogdan pleaca de la Timba. In miez de noapte, echipa a anunțat decizia tehnicianului de a renunța la post. Totuși, Murarescu ramane in cadrul clubului pe o funcție tehnica. Locul sau va fi luat provizoriu de Dan…

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii au o deplasare grea la Zalau, acolo unde vor juca sambata 4 noiembrie, in etapa a IV-a din Divizia A2 (seria de vest), cu formatia locala ACS Volei Club. Partida este una foarte importanta pentru ambele echipe, care tintesc victoria in acest meci, iar in functie…

- Sheriff Tiraspol a obținut o victorie surprinzatoare în grupele Ligii Europa. Campioana Moldovei a învins liderul campionatului Rusiei, Lokomotiv Moscova, în deplasare, cu 2-1, transmite IPN. Farfan a deschis scorul pentru Lokomotiv în minutul 26, dar Badibanga…