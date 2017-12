Stiri pe aceeasi tema

- Terenurile fostelor fabrici au reprezentat o mina de aur pentru investitorii straini care au venit odata cu boomul imobiliar din 2006-2007. Acolo unde in trecut au fost fabrici, astazi sunt construite proiecte imobiliare. Una dintre zonele puternic industrializate, a carei fata nu a fost schimbata…

- Baschetbaliștii steliști au imparțit daruri de Craciun la maternitate! Jucatorii au vizitat Maternitatea Giulești. Au fost magi(ci)! Marea familie roș-albastra și Pingu, mascota Bioderma, au imparțit aproximativ 60 de pachete-cadou mamicilor și copiilor nascuți in aceasta perioada de sarbatoare! Costumați…

- Liga Naționala de baschet, etapa a 10-a. U-BT Cluj-Napoca și Steaua joaca acasa. In acest an se mai disputa și doua meciuri din runda a 11-a. Etapa a 1o-a 20 decembrie 19.00 CSU Sibiu – Poli Iași 19.00 BC Mureș – Dinamo 21 decembrie 19.30 BC Timișoara – SCM Craiova 22 decembrie 17.15 U-BT Cluj – Phoenix…

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- Situații foarte diferite pentru cele doua formații de baschet timișorene din elita. BC SCM Timișoara a invins și pe terenul celor de la Phoenix Galați, scor 83-73, și ramane alaturi de prima clasata, U-BT Cluj, cu doar doua infrangeri stagionale. In schimb, BC Timba a pierdut pe teren propriu cu CSM…

- UVT Agroland Timișoara a incheiat anul 2017 cu un succes important. Formația pregatita de Bogdan Paul a invins-o cu 3-0 pe Știința Bacau, ocupanta locului 3 in Divizia A1. Nou promovata de pe Bega intra in vacanța de iarna cu locul 5 asigurat. Dupa eșecul fara istoric cu liderul din Blaj, timișorencele…

- Bogdan Chitic Dupa ce au avut grija sa ștearga impresia lasata la Brașov printr-o victorie decisa in prelungiri, pe teren propriu, cu CSO Voluntari, scor 88-83, baschetbaliștii echipei de seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești sunt pregatiți sa susțina, in urmatoarea saptamana ultimele patru…

- Victorie extrem de importanta pentru BC Timba Timișoara in economia zonei inferioare a clasamentului Ligii Naționale. ”Urșii” au revenit din vacanța forțata și s-au impus la limita in fief-ul Politehnicii Iași, scor 87-86. Americanul John Florveus a marcat cele mai multe puncte in duelul cu rivala galben-negrilor…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud isi continua seria foarte buna in Liga Nationala.In aceasta seara, jucatorii pregatiti de Sandu Iacob si Marko Isakovic au realizat o noua victorie importanta, invingand pe teren propriu CSA Steaua Bucuresti, care se afla pe locul doi in clasament inaintea…

- In cadrul etapei cu numarul 7, BCM U a trecut pe teren propriu de Poli Iași cu scorul de 78-68, reușind astfel al șaselea succes consecutiv. Scorul pe pe sferturi a fost: 23-19, 19-17, 16-19, 20-17. Un joc controlat de la inceput pana la final de BCM U, care a reușit sa se impuna la o diferența de 10…

- Bucovina Radauți a incheiat anul din un rezultat pozitiv, 0-0, pe terenul echipei Sporting Liești. Meciul, care a contat pentru etapa a XV-a, s-a desfașurat pe un teren dificil care a impiedicat construcția și spectacolul sportive. La final niciuna dintre cele doua combatante nu a gasit drumul spre…

- Handbaliștii alb-violeți s-au impus poate mai lejer decat se așteptau in duelul vechilor orgolii cu Baia Mare. SCM Politehnica a trecut de Minaur, scor 26-19, in ultima etapa a turului. In urma acestui succes elevii lui Pero Milosevic au urcat, cel puțin temporar, pe locul 3 in Liga Naționala. SCM Poli…

- Timișoara Saracens a reușit sa lege victoriile in Cupa Romaniei. Dupa reușita cu Steaua de pe teren propriu elevii lui Sosene Anesi s-au impus, mai greu, in fața lui Dinamo, in deplasare la București, scor 24-17 (14-10). Gazdele au condus in trei randuri pe tabela, dar de fiecare data elevii lui Sosene…

- Societatile cultural-patriotice mai jos semnate au luat act cu indignare de faptul ca la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a organizat o expozitie intitulata „Coronatus in Regem Hungariae”, in colaborare cu Muzeul National al Ungariei, faptul fiind perceput ca o sfidare jignitoare…

- Cele doua reprezentante ale Timișoarei in prima liga de baschet masculin nu vor avea o misiune ușoara in vederea atingerii fazei semifinale a Cupei Romaniei. BC Timba va intalni Steaua iar BC SCM da piept cu CSU Sibiu in sferturile competiției K.O. Turneul Final 8 va avea loc in luna februarie, dar…

- CSU Alba Iulia a repurtat, astazi, cel de-al doilea succes consecutiv in CEWL, invingand Basket Zabiny Brno, scor 79-60 (24-12, 19-19, 15-8, 21-21), in Sala Universitații „1 Decembrie 1918”, in singurul meci european al anului disputat in Cetatea Marii Uniri. Formația din Cehia a inregistrat al doilea…

- Olimpia Brasov a pierdut in deplasare, scor 69-83, la CSM Satu Mare, formatie aflata pe primul loc al clasamentului in Liga Nationala de baschet feminin. Din tabara formatiei brasovene s-au remarcat Handford, care a inscris 30 de puncte, Durett, cu 18 puncte reușite si Diana Moraru. In urma acestei…

- Prin intermediul domnului profesor Alexandru Vigh, am intrat in posesia unor materiale de o mare insemnatate pentru echipa noastra draga SODA. Astfel in ziarul "Keleti Ujsag" ziar in limba maghiara care a aparut la Cluj Napoca intre anii 1918 -1944, in editia din data de 5 septembrie 1936, a fost…

- Dispariția unei fete de 28 de ani din Cluj-Napoca a declanșat un val de solidaritate pe Facebook. Foarte mulți oameni au încercat sa dea o mâna de ajutor. S-a ajuns la situația în care a fost atașata o poza cu o tânara gasita în Italia,…

- La cateva zile dupa ce a obtinut un rezultat istoric pe terenul celor de la Hypo Viena, Handbal Club Zalau a realizat o surpriza si in Liga Nationala de handbal feminin. Echipa pregatita de Gheorghe Tadici s-a impus marti seara cu scorul de 25 – 18 pe terenul formatiei HC Dunarea Braila, acolo unde…

- In replica la comunicatul transmis de catre angajații Aeroportului Internațional Cluj, care au anunțat proteste de strada pentru miercuri și joi la Cluj-Napoca, Sindicatul Liber „Transilvania” din Consiliul Județean Cluj ne-a transmis un comunicat de presa cu poziția funcționarilor publici fața de aceasta…

- Clujul vrea sa amenajeze un parc nou, din bani europeni. Va avea și un lac de 2-3 hectare O padure-parc ar urma sa fie amenajata in Cluj-Napoca. Primaria vrea sa amenajeze un parc nou de agrement, care ar urma sa se numeasca „Padurea clujenilor". A fost pornitao licitatie pentru proiectarea…

- In acest week-end a avut loc, la Cluj-Napoca, prima ediție a Cupei Transilvaniei Open Martial Arts, organizata de catre clubul sportiv Whooooo Istru. La aceasta au participat sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, Clubul Sportiv Samurai OPS, precum și de la Clubul Sportiv „Show Time”,…

- Sarbatoare a carții, la Buhuși. Ion Dinvale și-a lansat al șaptelea volum de poeme: “Recviem in abația Port-Royal”. Gazdele – liceenii orașului, profesorii – l-au aplaudat, au primit autografe, l-au asaltat cu flori. Invitații – Calistrat Costin, Petre Isachi, Ion Tudor Iovian, Dumitru Braneanu, Cristina…

- La 21-17, Zalaul a ratat și o aruncare de la 7 metri! A fost apoi egalata, cu 2 secunde inainte de final. Meci incredibil in Liga Naționala, la Cluj Napoca. Derby-ul ardelean dintre U Cluj Napoca și HC Zalau s-a incheiat la egalitate, 21-21. ...

- La finalul unei partide ce a durat aproape doua ore, Volei Municipal Zalau a cedat cu scorul de 1 – 3 pe terenul echipei Arcada Galati, echipa ce a efectuat cateva achizitii “de marca” in vara acestui an. Gazdele au castigat primul set la 17, Zalaul a restabilit egalitatea, castigand setul secund la…

- ”Urșii” au spart gheața in acest sezon al Ligii Naționale. Dupa schimbarile drastice din aceasta saptamana, BC Timba a invins-o pe Dinamo București intr-un duel considerat deja pentru supraviețuire, scor 87-71 (45-32). Galben-negrii, conduși de ”interimarul” Dan Ionescu, au avut emoții doar pe parcursul…

- Foresta Suceava a reușit sa produca surpriza și a caștigat pe terenul pe terenul gruparii Pandurii Targu Jiu, proaspat retrogradata din primul eșalon valoric. Partida a fost destul de anosta, prima repriza fiind saraca in faze de poarta. Gazdele au avut o ocazie buna, dar portarul sucevenilor Began…

- Dupa ce, sambata trecuta, a primit vizita, la sala Olimpia, in campionatul Ligii 1 de baschet masculin, a echipei BC Mureș 2 Targu Mureș, „satelitul” unei trupe cu ștaif din Liga Naționala, duminica, 5 noiembrie, la ora 12.00, in același loc, CSM Ploiești – formația lui Burlacu, Szijarto, Tudor, Dogaru…

- E gata expertiza in cazul Pata Rat. Printre masurile prioritare, protejarea centurii Clujului Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a anuntat, in premiera, joi, la Realitatea FM Cluj, ca institutia a primit rezultatele expertizei care arata cauzele alunecarii de teren de la Pata Rat si…

- Scor de NBA in meciul BC Pitești – SCM Craiova, din Liga Naționala de baschet masculin. A fost cel mai frumos meci al sezonului, 122-112, dupa prelungiri! A fost un joc nebun, cu multe faze spectaculoase și eliminari pentru greșelile personale. S-a termant 97-97, dupa cele 40 de minute regulamentare…

- Cele doua reprezentante ale baschetului masculin timisorean au avut rezultate opuse sambata. Desi putea mai mult, Timba a pierdut cu Galati, dupa un debut de joc dezamagitor. De cealalta parte, BC SCM Timisoara a invins categoric in partida disputata la Bucuresti.

- CSM Ploiești – BC Mureș II Tg. Mureș, astazi, ora 15:00 Bogdan Chitic Debutul hotarat al noii echipe de baschet a Clubului Sportiv Municipal in Liga 1, consemnat etapa trecuta, la București, cu CSO Voluntari, a anunțat, inca din start, intențiile de promovare ale ploieștenilor, la finalul acestui sezon.…

- Intalnirea constituie prologul etapei a 4-a a Ligii Nationale de baschet masculin si are loc vineri, cu incepere de la ora 19:00. Meciurile dintre cele doua echipe au fost de fiecare data foarte disputate si echilibrate. Memorabila in acest sens ramane finala editiei 2015/2016, in care CSM…

- Dupa ce a pierdut in primele doua etape, HCM Ramnicu Valcea, formația pregatita de Aurelian Roșca a adunat 12 puncte și a urcat pe locul 3 in clasament. HCM Rm. Valcea a obținut azi, la Cluj-Napoca, a patra victorie consecutiva in Liga Naționala, trecand de Universitatea cu 32-27. Echipa pregatita…

- Secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf.Gheorghe a participat, in perioada 19-22 octombrie a.c., la Finala Campionatului Național Juniori III și IV, care s-a desfașurat la Cluj-Napoca. Inainte de deplasarea la competiție, antrenorul secției de lupte, maistrul emerit Matefi Arpad,…

- BC SCM Timișoara a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 92-78 (20-20, 23-18, 20-19, 29-21), luni seara, in Sala Constantin Jude din Timișoara, intr-un meci din etapa a 3-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Banațenii au obținut prima victorie din acest campionat, având…

- In etapa a patra a Diviziei Nationale de seniori la rugby, ambele reprezentante ale judetului Constanta, vicecampioana CS Navodari si nou promovata Tomitanii Constanta, joaca pe teren propriu, astazi. De la ora 10.00, pe terenul "Mihai Nacaldquo; din Constanta, Tomitanii sustin primul meci in propriul…

- Mogoșoaia, urmatorul pas. Planurile de parcari ale Primariei Primaria intocmește studiul de fezabilitate pentru parkingul de pe strada Mogoșoaia; ce alte proiecte are in plan. Primaria clujeana accelereaza proiectele de parkinguri. Saptamâna aceasta, consilierii locali au aprobat planul…

- Intalnire in regim de urgența a conducerii secției de baschet a SCM Timișoara, dupa inceputul nesatisfacator de campionat pe care l-a avut echipa feminina, coroborata și cu infrangerea dura pe care a primit-o BC SCM Timișoara in Liga Naționala de baschet masculin ieri, la BCM U Pitești. Din punctul…

- Liga a doua in handbalul feminin a fost ”dinamitata” sambata seara, dupa un caz mai rar intalnit. Invinsa de Corona intr-un meci din etapa a 5-a cu 28-27, SCM Timisoara a acuzat formatia de la poalele Tampei ca a facut jocurile pentru Minaur in lupta pentru promovare in Seria B. Echipa ardeleana…

- Volei Municipal Zalau va evolua sambata, incepand cu ora 12, impotriva Universitatii Cluj, partida fiind programata in Sala Sporturilor “Horia Demian” din Cluj-Napoca. Dupa succesul clar obtinut luni, pe teren propriu, in fata echipei Stiinta Explorari Baia Mare, Volei Municipal Zalau va incerca sa-si…

- BC Timba Timișoara are parte de un inceput extrem de greu in noul sezon. Dupa amanarea primelor jocuri oficiale ale ediției 2017-18 ”urșii” dau piept la revenirea in elita cu deținatoarea titlului U-BT Cluj-Napoca. Meciul programat pe teren propriu va avea loc insa tot in Sala ”Constantin Jude” deși…

- Pentru cateva zile, toate energiile au poposit la Central Plaza, acolo unde, in intervalul 5-8 octombrie s-a derulat cea de-a II-a ediție a Festivalului de Spiritualitate, Medicina Naturista și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacau. In acest interval, bacauanii au putut vizita diferitele standuri…

- Jucatorul U-BT, Giordan Watson, a depus juramântul și a devenit cetațean român. Ceremonia a avut loc vineri dimineața la București, la Autoritatea Naționala pentru Cetațenie, fiind prezidata de catre vicepreședintele Autoritații, Cezar Stancu. Au participat,…

- Etapa a 6-a a Ligii Naționale masculine a adus doua rezultate de egalitate, dar și o mare surpriza in Moldova! Derbyul etapei a 6-a, disputat la Chiajna intre Steaua și Poli Timișoara, s-a incheiat la egalitate, 25-25. Gazdele au condus mai mult pe tabela, s-au desprins la trei goluri, dar in partea…

- Formația timișoreana feminina de baschet din elita a inceput Liga Naționala cu o infrangere in propriul fief. CS SCM Timișoara a fost invinsa clar de Sepsi Sf. Gheorghe, campioana Romaniei, scor 64-82. La gazde s-a remarcat Dlesha Arlene Lloyd, americanca marcand 28 de puncte și fiind coșghetera intalnirii.…

- La patru zile dupa victoria importanta de pe teren propriu in fata Politehnicii Iasi, echipa de handbal a Universitatii Suceava are o deplasare foarte dificila pe terenul campioanei Dinamo Bucuresti, ce este singura formatie cu victorii pe linie in primele cinci etape din Liga Nationala. Partida ...