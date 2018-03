Stiri pe aceeasi tema

- Inca de la primele avertizari de vreme rea, pompierii timișeni, dar și cei de la ambulanța, au intrat in alerta. Salvatorii au patrulat in fiecare noapte pe strazile din Timișoara pentru a cauta oameni fara adapost care dorm in frig. „In urma avertizarilor de Cod Galben de ninsori…

- In legatura cu meciul de astazi din play-off-ul Ligii Nationale de Baschet Feminin, dintre Olimpia CSU Brasov si FCC ICIM CSB Arad, antrenorul brasovencelor, Dan Calancea, a declarat: „Cu siguranta este cel mai echilibrat joc din sferturile de finala. Am avut posibilitatea sa ne putem alege un alt adversar,…

- Inovația a fost un factor decisiv in caștigarea increderii familiilor și companiilor de pe tot mapamondul. Astazi, 7% dintre locuitorii planetei au incredere direct sau indirect, prin companiile unde lucreaza, in tehnologiile Bitdefender in fiecare zi. Produsele Bitdefender sunt dezvoltate…

- Timișorenii nu trebuie sa uite manușile, caciula și fularul atunci cand ies din casa. Asta pentru ca meteorologii anunța ca, de astazi și pana joi dimineața, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile specifice perioadei. Și in Banat…

- BC SCM Timișoara a obținut o victorie importanta in deplasare, intr-o partida contand pentru penultima etapa a sezonului regulat. Echipa antrenata de Tudor Costescu a reușit o repriza secunda excelenta și s-a impus pe terenul lui SCM U Craiova, scor 85-74, dupa ce a fost condusa la pauza, 41-37. Prima…

- Magazinul Peruci Profesionale vine în ajutorul clujenilor cu o oferta variata de peruci premium, confecționate din par natural.Astfel, pe site-ul www.peruciprofesionale.ro, clujenii pot gasi o oferta variata de peruci, atât pentru femei, cât și pentru barbați. Mai mult,…

- Alexandra Timar (28 de ani) este din Arad si de mai multe luni desfasoara ample campanii de filantropie pentru copiii si batranii sarmani din mediul rural, actiunile sale starnind un val impresionant de solidaritate in randul romanilor din tara si strainatate. Este absolventa a Facultatii de Economie…

- ACS Poli iși continua seria neagra din acest an. Formația lui Leo Grozavu a fost invinsa și de Juventus București, in runda a doua a play out-ului, scor 0-1. Ex-timișoreanul Robert Elek a marcat golul prin care și-a scapat cel puțin temporar echipa de ultima poziție. Acest rezultat inseamna totodata…

- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti a incheiat un contract de "servicii de reparare si intretinere a schipamentului PSI", in valoare de 45.214 lei. Firma castigatoare este SC Alstingtimserv SRL.Obiectul contractului, potrivit licitatiapublica.ro: este necesara prestarea…

- Cea mai mare amenintare pentru economia Romaniei este exodul masiv de forta de munca. De asta se plang directorii de companii, care nu mai stiu unde sa gaseasca angajati. In disperare de cauza ii aduc din Filipine ori Sri Lanka. Şi dacă această problemă nu era suficientă, firmele…

- La intalnire au participat 27 de iubitori ai plimbarilor pe doua roți printre care și cațiva pompieri in rezerva. Salvatorii, impreuna cu cei de la Bike Squad au fost cei care i-au invitat pe participanți la cursa „Alaturi de salvatorii orașului”. „In ziua de 11 Martie au avut loc,…

- Pasarea ratacita pe apa a fost observata de o vecina de-a proprietarului. Femeia a vazut cocoșul ieșind din curte și pașind peste crengile cazute la nivelul apei, pana aproape de mijlocul raului. Femeia a sunat imediat la 112 și i-a rugat pe pompieri sa vina in ajutor și sa scape cocoșul…

- Evolutie solida, perseverenta si atitudine in momentele importante. BC SCM Timișoara a invins joi seara pe CSM CSU Oradea la o diferenta de 12 puncte, dupa un meci pe care l-a dominat cap-coada.

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere.…

- Sala baroc a muzeului de arta din Timisoara gazduieste vineri, 2 martie, incepand cu ora 18.00, lansarea cartii lui Cristian Graure, „Istoria artei fotografice din Banat intre 1839 si 1918. Identitati vizuale in era modernitatii”, publicata la o editura timisoreana. Prezentarea va fi facuta de prof.…

- Nimeni nu trebuie lasat in frig. Dupa asta se ghideaza pompierii, polițiștii, jandarmii și polițiștii locali din Timișoara in aceste zile in care termometrele indica multe grade cu minus. Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au decis sa trimita salvatori in strada pentru…

- La cateva saptamani dupa ce Blue Air a decis sa nu mai opereze ruta Iasi – Timisoara – Cluj Napoca – Iasi, Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in cadrul unei intalniri avute cu reprezentati ai firmelor de IT din oras ca TAROM va zbura de la finalul lunii martie din Iasi catre…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD, potrivit Mediafax. Peste 100…

- BC SCM Timișoara a invins pe CS Politehnica Iași cu scorul de 100-77 (27-18, 24-19, 33-13, 16-27), intr-o restanta din cadrul sezonului regulat de baschet masculin. Jocul disputat in capitala Moldovei a avut echilibru doar in debut, spre sfarsitul primului sfert, banatenii accelerand si demonstrand…

- Luni, 26 februarie, de la ora 19:00, are loc a șaptea ediție Charity Quiz Nigh, iar locația Quiz-ului este Urban: Food & Drink. Pentru inscrieri, cei interesați sunt rugați sa completeze formularul de aici. Cei care doresc sa participe și sa fie generoși, iși inscriu echipa online…

- Aceasta va avea loc in perioada 25 - 27 aprilie, este un eveniment organizat la UAIC, parteneri fiind celelalte universitati membre ale Consortiului UNIVERSITARIA - Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Babes - Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, dar Universitatea de…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Decizia a fost adoptata intr-o ședința a Consiliului de administrație. Sacara lucreaza la Poșta Romana din martie 1996 și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport din Cluj Napoca, unde, in 1997, a obținut dubla specializare, de profesor de sport și antrenor de baschet, potrivit datelor…

- Duminica 11 februarie 2018 s-a incheiat la Cluj-Napoca una dintre seriile semifinale ale Campionatului national individual de sah seniori,editia 2018. Celelalte serii semifinale s-au desfasurat la Bucuresti,Braila,Iasi si Timisoara.Miza competitiei a fost calificarea la Finala nationala care va avea…

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- ”In urma solicitarii primite de la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, in aceasta dimineața (n.r, luni), forțe din cadrul Detașamentelor 1 si 2 din Timișoara si Detașamentului Lugoj, au intervenit la misiunea de cautare-salvare a unui barbat in varsta de 78 de ani, pe raza localitații…

- Emanoil Gojdu a fost un jurist și am politic care și-a lasat averea „acelei parti a natiunii romane din Ungaria si Transilvania care apartine la confesiunea orientala ortodoxa”. Fundația facuta in numele lui, este acum estimata la aproape 1 miliard de euro. Puțini sunt cei care știu povestea lui Emanoil Gojdu, omul…

- Aplicația care verifica autorizațiile taximetriștilor din Cluj Trei tineri au creat o aplicație pe telefonul mobil care permite verificarea autorizațiilor taximetrelor care circula in Cluj-Napoca, Timișoara și București. Roxana Beloiu, unul dintre inițiatorii aplicației, a fost deranjata atunci…

- Vasile Miriuța a vorbit dupa eșecul suferit in fața celor de la CS U Craiova, scor 1-2. ...despre jocul de azi:"E un rezultat bun. Am jucat contra unei echipe foarte bune. Un joc foarte bun, placut pentru suporteri. Puteam sa și pierdem acest joc, sa și caștigam. Nu e ușor sa revii de doua ori. Au…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…

- ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o traversam. Daca exista o provocare, o infruntam. Daca exista o oportunitate, profitam.…

- Taximetriștii din Timișoara continua lupta impotriva Uber. Astfel, in perioada imediat urmatoare, taximetriștii doresc sa depuna o plangere pentru concurența neloiala, la fel cum au procedat colegii lor din Cluj-Napoca, in speranța ca Uber va fi interzis. “Vom ataca in instanța Uber pentru concurența…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Un numar de 94 de sanctiuni contraventionale de aproximativ 28.000 de lei au fost aplicate de politisti, in urma verificarii a 260 de autoturisme care efectueaza transport public de persoane in regim de taxi in zona aeroporturilor internationale Henri Coanda Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova,…

- Potrivit presedintelui Forumului Democratic al Germanilor din Caras-Severin, Erwin Josef Tigla, principalul organizator, manifestarile se vor desfasura dupa urmatorul program: 17 ianuarie, ora 16.30, Centrul German „Alexander Tietz“ din Resita: „Memoria și istoria. Importanța oral history…

- Sefii Consiliului Judetean Timis si ai Prefecturii Timis s-au intalnit vineri cu pompierii timiseni care au participat la greaua misiune de stingere a sondei de la Moftinu Mare din judetul Satu Mare. Printre cei ce au primit laude si aprecieri pentru curajul lor s-au aflat si 13 pompieri lugojeni care…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Garanti Bank anticipeaza ca rata de crestere a produsului intern brut (PIB) va incetini anul acesta la 4%, de la 6,5% in 2017, pe fondul ritmului de crestere mai lent al industriei si comertului, corelat cu o posibila incetinire a economiilor Germaniei si Italiei, doua dintre primele trei destinatii…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ianuarie - decembrie 2017 un trafic total (comercial si necomercial) de 135.742…

- Echipa masculina de baschet SCM-U Craiova joaca astazi meciul restant cu Phoenix Galați, din etapa a 11-a a Ligii Naționale. Jocul se va disputa in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ din strada Brestei, de la ora 19.30, și nu va fi ...

- Sambata, 13 ianuarie, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții sarbatoresc Anul Nou dupa calendarul iulian. In vestul țarii, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, se organizeaza petreceri de anvergura, cu muzica buna și meniu ca… la revelion!…

- Credinciosii ortodocsi din Banat praznuiesc Nasterea Domnului – Craciunul, dupa calendarul de rit vechi, in data de 7 ianuarie. In cadrul comunitații sarbe, aotrivit traditiei, sarbatoarea incepe in ajun cu ceremonia arderii „Badnjak-ului”, adica cu aprinderea stejarului in curtea bisericilor. La Catedrala…

- Desi Romania este inca amortita dupa perioada sarbatorilor, pe piata imobiliara se anunta noi scumpiri in 2018. Nu insa la fel de mari ca anul trecut, cand pretul apartamentelor a crescut cu peste 10 procente. Este de aşteptat ca majorarea dobânzilor bancare şi creşterea monedei…

- Medicii care lucreaza in spitalele de stat din Timișoara au facut, și in anul 2017, minuni pentru mai mulți pacienți care sufereau de diferite afecțiuni grave. Astfel, in urma efectuarii unor operații in premiera regionala sau naționala, au fost salvate numeroase vieți, in mod miraculos. Una dintre…

- Evoluțiile ”urșilor” in jocurile de prima liga au o evoluție asemanatoare. BC Timba a avut o prima repriza decenta și pe terenul liderului U-BT Cluj-Napoca, dar a fost, in mod previzibil, prada ușoara pentru puternica trupa ardeleana in partea secunda. Gazdele s-au impus cu 97-80 și i-au lasat pe galben-negri…

- Favorita certa a partidei, CSM Satu Mare a avut nevoie de prelungiri pentru a invinge SCM Timisoara, intr-o partida a etapei a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. A fost 91-86 (21-13, 16-22, 23-24, 17-18, 14-9) pentru formatia de pe Somes.