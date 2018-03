Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara, operatorii de cablu fiind deja anunțați cu privire la aceasta decizie. Un numar de 12 statii locale ale Pro TV nu vor mai avea semnal propriu de la 1 aprilie, la miezul noptii, potrivit informațiilor Paginademedia.ro, iar Știrile…

- Cu o serie de meciuri bune in ultima perioada, BC SCM Timișoara a incheiat prima parte a campionatului pe locul al treilea și va continua Liga Naționala in grupa locurilor 1-6. Nu exista pauza intre sezonul regulat și Top 6, prima etapa se joaca deja la mijlocul acestei saptamani. Antrenorul…

- Dupa victoria cu 3-1 inregistrata sambata in etapa a cincea a play-out-ului, Unirea Dej s-a impus și duminica la Dej, cu același scor in fața celor de la CSU UV Timișoara. Meciul s-a jucat in avans, fiind programat inițial in luna aprilie, conform voleiunirea.ro. Partida de ieri a inceput cu Unirea…

- Dupa o victorie la Craiova, BC SCM Timișoara a fost extrem de aproape sa realizeze o alta surpriza, invingand la Cluj campioana U BT. Nu a fost sa fie, din pacate s-a incheiat cu succesul gazdelor, la o diferența de un coș: 93 – 91. Meciul a fost la limita, ca dovada, antrenorul Tudor Costescu…

- ”Leii din Banat” au fost invinși in ultima runda a sezonului regular al Ligii Naționale. Gazda U-BT Cluj Napoca s-a impus cu emoții, scor 93-91 (40-50), dupa ce BC SCM Timișoara a avut și 17 puncte avans in sfertul 2. Finalul partidei a fost foarte tensionat, ”principalul” ”leilor”, Tudor Costescu,…

- CSM Digi sustine in acest weekend „dubla” cu CSA Steaua, contand pentru etapa a 14-a, ultima din sezonul regulat al Superligii Nationale de polo. Cele doua partide se vor disputa in devans, la solicitarea formatiei steliste, care este angrenata in grupele LEN Champions League. Meciurile vor avea…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 23-24 martie la Sala Palatului, are loc Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment de cariera. Editia cu numarul 24 va reuni 130 de companii si peste 6.000 de oportunitati de cariera. Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit si pot participa…

- Timișorenii nu trebuie sa uite manușile, caciula și fularul atunci cand ies din casa. Asta pentru ca meteorologii anunța ca, de astazi și pana joi dimineața, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile specifice perioadei. Și in Banat…

- Timisoara are parte de o noua formatie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „fata“ a fostei formatii The Weekend Band. „Formatia The Weekend Band s-a reinventat, am scapat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit in urma cu un an si ne-a dat-o Marius Moga, cand am fost la Bucuresti…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Jakabhazi , grafician, pictor, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1954); Alexandru Mihaescu , actor si regizor al Teatrului German din Timisoara (n. 1980); Andrei Fischof , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania (n.…

- BC SCM Timișoara a obținut o victorie importanta in deplasare, intr-o partida contand pentru penultima etapa a sezonului regulat. Echipa antrenata de Tudor Costescu a reușit o repriza secunda excelenta și s-a impus pe terenul lui SCM U Craiova, scor 85-74, dupa ce a fost condusa la pauza, 41-37. Prima…

- Dupa infrangerea nemeritata de la Oradea, BCM U FC Argeș Pitești s-a duelat cu o alta candidata la titulul de campioana. In cadrul rundei a 21-a din Liga Naționala, vulturii piteșteni au cedat, la o posesie, partida in fața celor de la CSM Steaua EximBank. 77-80 a fost scorul final al unui meci in care…

- Dupa infrangerea nemeritata de la Oradea, BCM U FC Argeș Pitești s-a duelat cu o alta candidata la titulul de campioana. In cadrul rundei a 21-a din Liga Naționala, vulturii piteșteni au cedat, la ...

- Baschetbalistii de la SCM-U Craiova vor primi astazi vizita formatiei BC SCM Timisoara, in ultimul joc al etapei 21 din Liga Nationala. Meciul din Polivalenta va incepe la ora 18.00 (Digi Sport) si pune fata in fata doua formatii care ...

- CSM CSU Oradea a invins pe BC Timba Timisoara la o diferenta de 31 puncte, intr-un meci contand pentru etapa a 21-a a sezonului regulat si disputat in Sala Constantin Jude. „Leii bihoreni” au trecut de „Ursii Timisoarei” cu scorul de 105-74 (27-20, 29-24, 23-25, 26-5).

- Iuliu Mureșan, inainte de derby-ul cu FCSB: Speram ca absența lui Dan Petrescu de pe banca nu ne va afecta Președintele CFR-ului, crede ca partida care va decide campionatul va fi una foarte echilibrata și spera ca meciul sa se joace doar pe teren. Mureșan considera ca absența lui Petrescu va…

- Investiția se ridica la aproape jumatate de milion de euro și va fi facuta cu bani din bugetul local. De lucrari se vor ocupa doua firme, una din Timișoara și alta din Oradea: Mon-Alin-Petro-Construct SRL și Doragi Consulting SRL. Noul corp de cladire va fi ridicat de la zero in decurs…

- “Nu ne-am prezentat deloc bine si nu am fost focusati pe acest joc. Am revenit in sfertul trei, dar nu am reusit sa jucam ceea ce ne-am dorit in sfertul decisiv”, a afirmat Cristian Achim. Antrenorul a acuzat indisponibilitatile din lot. “Ne-au lipsit, pe langa…

- Sunt programate spectacole de teatru-dans, respectiv producții care beneficiaza de traducere in limba romana sau engleza. Primavara debuteaza la Oradea cu un festival de teatru. Intre 20-25 martie are loc cea de-a șasea ediție a Festivalului „HolnapUtan” („Poimaine”), organizat de Teatrul…

- Victoria mare obținuta de baschetbaliștii alb-violeți la București cu Steaua a fost continuata cu inca un succes in fața unui adversar redutabile. BC SCM Timișoara a ajuns la cinci succese consecutive in Liga Naționala dupa 86-74 (50-38) cu CSM Oradea. Banațenii au condus pe tabela in majoritatea timpului.…

- Timișorenii s-au aflat pe plus in majoritatea timpului in meciul de la Sala „Constantin Jude”, bihorenii reușind sa egaleze in repriza a treia, dar nu și sa revina. Primul sfert a fost al gazdelor cu 25 – 21. Plusul de pe tabela a crescut in sfertul doi, iar la vestiare s-a intrat cu 50 –…

- Evolutie solida, perseverenta si atitudine in momentele importante. BC SCM Timișoara a invins joi seara pe CSM CSU Oradea la o diferenta de 12 puncte, dupa un meci pe care l-a dominat cap-coada.

- Echipa ieseana a avut sansa sa dea lovitura in finalul partidei din Sala "Constantin Judele", dupa ce a fost condusa in mare parte din timpul de joc. Meciul a inceput echilibrat cu alternante la conducere, insa sfertul inaugural s-a incheiat cu un ecart de 11 puncte pentru gazde, dupa o serie…

- Ansamblul mixt Openville este locul unde timisorenii vor descoperi noi modalitati de petrecere a timpului liber, dar, mai ales, restaurante si cafenele care vor impresiona prin amenajarea tematica si conceptul culinar. Un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen,…

- City Grill vrea sa aduca Hanu’ Berarilor la Cluj Cel mai mare grup romanesc de restaurante, City Grill, a anunțat ca se va extinde in acest an in afara Bucureștiului cu brandul Hanu’ Berarilor, primul pe lista orașelor vizate in țara fiind Cluj-Napoca. „Am bugetat deschiderea a doua…

- Grigorescu, cel mai avantajos cartier din Romania Cartierele Grigorescu (Cluj-Napoca), Titan (București) și Gavana 3 (Pitești) au fost votate drept cele mai avantajoase din țara din punctul de vedere al costului vieții in cadrul studiului "Orașe și cartiere din Romania". Al doilea val al…

- Brasov, Oradea, Sfantu Gheorghe, Cluj-Napoca si Miercurea Ciuc sunt considerate de romani cele mai curate orase din Romania, se arata intr-un studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de aproape 250.000 de respondenti din toate orasele si cartierele tarii in cadrul caruia…

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- SCM Timișoara s-a oprit in penultimul act al Cupei Romaniei la baschet feminin. Formația pregatita de Mihai Coldea a fost depașita de gazda turneului F8, Sepsi SIC Sf. Gheorghe, scor 62-79. Alb-violetele au condus in primul sfert, dar au cedat treptat inițiativa. Banațencele invinsesera in sferturi…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Flautistul Matei Ioachimescu și pianistul Alfredo Ovalles revin in Romania cu show-ul de succes internațional La Vida Loca. Programat in noua orașe din țara, turneul La vida Loca incepe pe 27 februarie și se incheie pe 18 martie cu un concert extraordinar in București, la Sala Mare a Centrului Cultural…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit, astazi, primul meci pe teren propriu din 2018 in faza semifinala a Ligii 1 al echipei feminine de baschet Phoenix Constanta. Echipa gazda a intalnit CSM CSU Oradea, in fata careia a cedat insa cu 59 61 25 25 la pauza . Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- BC SCM Timișoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei, ediția 2017-18, dupa un nou meci pe muchie de cuțit. Spre deosebire de duelul maraton cu Sibiul, de ieri, in aceasta seara ”leii” au cedat la limita, in timpul regulamentar, in fața favoritei U-BT Cluj-Napoca, scor 75-77. Deținatoarea trofeului…

- Mihai Silvașan: Cand joci cu trofeul pe masa, nu te mai gandești la nimic Antrenorul echipei U-BT e bucuros ca s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dar știe ca meciul cu CSM Oradea va fi cel mai complicat al turneului. Tehnicianul "studenților" a laudat jocul adversarilor, dar jocul echipei…

- U-Banca Transilvania a câștigat meciul cu BC SCM Timișoara și s-a calificat în finala Cupei României pentru a treia oara consecutiv. Clujenii au câștigat meciul cu Timișoara dupa un joc echilibrat, scor 77-75 (14-15, 22-21, 20-21, 21-18). Finala…

- Emanoil Gojdu a fost un jurist și am politic care și-a lasat averea „acelei parti a natiunii romane din Ungaria si Transilvania care apartine la confesiunea orientala ortodoxa”. Fundația facuta in numele lui, este acum estimata la aproape 1 miliard de euro. Puțini sunt cei care știu povestea lui Emanoil Gojdu, omul…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, sunt orașele cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii, potrivitunui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La polul opus, Brasov a fost desemnat…

- Un copil de 9 ani a fost accidentat, in septembrie anul trecut, de o masina in timp ce se intorcea acasa de la scoala. Baiatul a traversat strada printr-un loc nepermis si o masina l-a lovit in plin. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever, a fost operat la Spitalul Județean și a stat aproape…

- Compania aeriana TAROM pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe, de Ziua Indragostiților. Oferta este valabila pana pe 2 februarie, pentru zborurile cu plecare din București, dar și pentru cele din Oradea, Satu Mare, Cluj, Timișoara, Suceava sau Iași. Biletele de avion la prețuri…

- Ioana Lung, una dintre sperantele tenisului zalauan, a inceput cu dreptul anul 2018. Prezenta la editia din acest an a “Cupei de Iarna” de la Oradea, sportiva de la Palatul Copiilor din Zalau a obtinut doua rezultate notabile. In proba de simplu a categoriei 14 ani, Ioana Lung a ocupat locul trei. Zalauanca…

- O fata in varsta de 16 ani este cautata de intreaga familie si de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, dupa ce a fost data disparuta. Minora a plecat din locuința unde statea in gazda, de pe strada Nicolae Iliescu, numarul 11, din Timisoara, in 20 ianuarie, iar pana in momentul de fata…

- Incendiul, spun pompierii, a izbucnit la compartimentul motor al trenului. Cei de la ISU Banat au trimis la fața locului doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autocisterna dar și o autosanitara SMURD. Pompierii au decuplat cele doua vagoane ale garniturii. Cei aproximativ…

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana la…

- "Primarul Falca incearca sa isi mascheze incompetenta aruncand vina pe altii, acuzand factorul politic pentru pierderea banilor. USR Arad a demonstrat ca nu este asa, alocarea bugetara este transparenta si tine cont de performanta primarilor, nu de partid. Spre deosebire de Arad, municipiile Oradea…

- Corona 2010 Brasov a reușit sa invinga la limita, scor 34-35 (16-20), pe divizionara A de handbal feminin CSU Oradea. Chiar daca nu are drept de promovare, fiind „satelitul” formatiei din Liga Nationala, Corona 2010 a constituit o trupa redutabila, avand in lot numeroase jucatoare de la prima echipa…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Bulevardul Revolutiei – tronsonul situat intre Piata Podgoria si Piata Avram Iancu – va fi reconfigurat si modernizat. Cel putin aceasta e dorinta Primariei Arad. Municipalitatea a initiat procedura de licitatie pentru intocmirea „DALI Reconfigurare si modernizare Bulevardul Revolutiei” – serviciu…

- Formatia Arsenal Londra a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-2 (1-0), formatia Crystal Palace, potrivit news.ro. Acesta a fost meciul cu numarul 810 pentru tehnicianul "tunarilor" Arsene Wenger ca antrenor in Premier League, francezul egaland recordul detinut de Alex Ferguson.