BC Lynx, surpriză plăcută la baby baschet BC Lynx este surpriza placuta din acest an a competițiilor de baby și minibaschet din Romania. Dupa trofeele cucerite in timpul sezonului, prezentate la momentul lor, a venit examenul final, la Costinești, unde a avut loc Festivalul de Baby Baschet. Echipa Lynx Baby One, pregatita de Florentin Crețu, a caștigat Grupa avansați B, cu un bilanț de 8 victorii și o singura infrangere, cealalta grupa fiind adjudecata de U BT Cluj (9 victorii din tot atatea meciuri disputate). Rand pe rand, marile cluburi din țara au trebuit sa se recunoasca invinse de echipa ploieșteana: Dan Dacian Portocaliu (scor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

