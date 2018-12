Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile din turul doi al Cupei Romaniei la baschet feminin s au stabilit astazi, prin tragere la sorti.Formatia constanteana Phoenix Stiinta Constanta, aflata pe locul intai in grupa B a Ligii Nationale, va intalni CSM Alexandria, situata pe penultima pozitie in aceeasi serie.Meciurile din aceasta…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta joaca, astazi, de la ora 19, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei ACS Targu Jiu, in mansa retur a turului secund din Cupa Romaniei. In tur, la Targu Jiu, constantenii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai s-au impus cu 70-67…

- Baschetbalistii de la BC Athletic Constanta au trecut cu bine peste mansa tur a confruntarii cu ACS Targu Jiu, din turul secund al Cupei Romaniei, impunandu-se in deplasare, cu scorul de 70-67. Returul este programat miercuri, 24 octombrie, de la ora 19, la Sala Sporturilor din Constanta. In Liga Nationala,…

- Federația Romana de Baschet a anunțat programul turului al doilea din Cupa Romaniei masculin – ediția 2018/19. Celor șapte invingatoare din primul tur li se va alatura un lucky loser. Echipa de baschet ACS Targu Jiu va da piept cu BC Athletic Constanta. Primul meci este programat in orasul lui Brancusi,…

- Ieri, la sediul FR de Baschet, a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea meciurilor din cadrul turului secund al Cupei Romaniei, masculin, editia 2018-2019. Tinand cont de rezultatele inregistrate in primul tur, cat si de faptul ca dubla mansa dintre echipele Universitatea Cluj-Napoca si Cuza Sport…

- Calificata in turul doi al Cupei Romaniei de baschet masculin, BC Athletic Constanta va intalni in aceasta faza a competitiei, intr o dubla mansa, ACS Tg. Jiu. Prima partida se va juca la Tg. Jiu, pe 17 octombrie, iar returul a fost programat pe 24 octombrie, la Constanta. In turul intai, BC Athletic…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a invins, sambata seara, in deplasare, pe Rapid Bucuresti, scor 81-57, in mansa retur a Cupei Romaniei, faza optimilor de finala. In tur, la Constanta, sportivii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai s-au impus cu 80-48. In Liga…

- In 11 septembrie incepe etapa a patra a Cupei Romaniei. In aceasta etapa, Maramuresul o are ca reprezentanta pe ACS Fotbal Comuna Recea, gruparea de liga a III-a urmand sa intalneasca pe Universitatea Cluj-Napoca. Meciul este programat joi, 13 septembrie, de la ora 16.30, pe terenul echipei antrenate…