- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta incepe meciurile din turneul locurilor 13 16 din Liga Nationala, in care intalneste CSM VSKC Miercurea Ciuc.Prima partida are loc astazi, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor din Constanta, intrarea spectatorilor fiind libera.A doua intalnire dintre cele…

- Se apropie cu pasi repezi sarbatorile pascale, apoi gratarele de 1 Mai, dar va recomandam sa va faceti timp si pentru sport. Un meci de baschet la Sala Sporturilor in care duelurile sub panou vor fi incendiare! Echipa BC Athletic Constanta debuteaza, astazi, in play-off-ul Ligii Naționale de baschet…

- Baschetbalistii de la BC Athletic Constanta (antrenori Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai) au obtinut, vineri seara, primul succes din partea a doua de campionat - Liga Nationala, Grupa Galbena, la Sala Sporturilor, impotriva formatiei CSM Medias, scor 78-74 (40-38). „Gladiatorii din…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste astazi meciul de baschet masculin dintre Athletic Constanta si CSM Medias, din Grupa Galbena a Ligii Nationale.In clasament, echipa gazda se afla pe locul sase, cu noua puncte, in vreme ce formatia din Sibiu ocupa pozitia a cincea, cu zece puncte. BC Athletic…

- Steaua Bucuresti a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 73-68, sambata, in deplasare, intr-un meci din Grupa Galbena a Ligii Nationale de baschet masculin. Radu Virna, 16 puncte, 3 recuperari, Uros Lucic, 14 p, 4 rec, si Austin Chatman, 13 p, 5 pase decisive au fost cei mai buni de la Steaua. Danilo…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta nu traverseaza cea mai buna forma a sezonului, inregistrand, miercuri seara, la Sala Sporturilor, cea de-a opta infrangere in Liga Nationala, Grupa Galbena, de data aceasta in fata celor de la CSO Voluntari, scor 66-91 (28-45). „Gladiatorii din Tomis”,…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a pierdut fara drept de apel duelul cu CSA Steaua Bucuresti, sambata seara, in Sala Sporturilor, scor 48-82 (25-46), intr-o partida din etapa a Vll-a a Ligii Nationale, Grupa Galbena.

- Meci de gala pentru „Gladiatorii din Tomis”, sambata, 16 martie, de la ora 18, cand, la Sala Sporturilor, ajunge vicecampioana baschetului masculin romanesc, CSA Steaua Bucuresti, intr-o partida din etapa a Vll-a a Ligii Nationale, Grupa Galbena. Jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici…