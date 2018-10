Stiri pe aceeasi tema

- Calificata in turul doi al Cupei Romaniei de baschet masculin, BC Athletic Constanta va intalni in aceasta faza a competitiei, intr o dubla mansa, ACS Tg. Jiu. Prima partida se va juca la Tg. Jiu, pe 17 octombrie, iar returul a fost programat pe 24 octombrie, la Constanta. In turul intai, BC Athletic…

- Luni s-a desfasurat tragerea la sorti a partidelor din turul al doilea al Cupei Romaniei la baschet masculin, faza a competitiei in care s-a calificat si ACS Targu Jiu. Gorjenii se vor confrunta cu BC Athletic Constanta. Primu...

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a invins, sambata seara, in deplasare, pe Rapid Bucuresti, scor 81-57, in mansa retur a Cupei Romaniei, faza optimilor de finala. In tur, la Constanta, sportivii antrenati de Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici si Vlad Mihai s-au impus cu 80-48. In Liga…

- Promovata in premiera in Liga Nationala de baschet, echipa masculina Atletic Constanta se pregateste de debutul atat in campionat, cat si in Cupa Romaniei.LNB se va desfasura sub forma a trei grupe valorice, iar BC Athletic se afla in grupa B, alaturi de CSO Voluntari, CSM Medias si CS Cuza Sport Braila.In…

- „M-am intalnit astazi cu doi dintre jucatorii echipei de baschet ACS Targu Jiu și cu antrenorul lor secund. Ma bucur ca, in calitate de primar, am putut ajuta echipa prin susținerea proiectului depus in luna februarie a acestui an pentru finanțarea programelor sportive, in conformitate cu…

- Echipa de baschet masculin BC Athletic Constanta s-a clasat pe locul patru la turneul final al Ligii Nationale de Baschet 3x3, disputat la finele saptamanii trecute, la Targu Jiu.Cu un lot format 100% din constanteni - jucatorii Alexandru Coconea, Andrei Oprean, Adrian Trandafir si Alexandru Olteanu,…

- 113 echipe, 6 zile de intreceri, 500 de meciuri si peste 1400 de copii fericiti, intre care si componentii BC Valbon Arad. Asa se poate rezuma in cifre Festivalul National de MiniBaschet BT – Mangalia 2018. Tinerele talente baschetbalistice sub 12 ani au putut sa-si etaleze calitatile individuale…

- Dupa victoriile de debut cu Tg. Mureș și Mediaș, baieții prof. Valeria Bondor au mai trecut de: CSȘ Focșani, scor 52-18, CSU Brașov, 45-29, „U” Cluj „Alb”, 55-21, și CSO Voluntari, 38-7. Pe terenurile in aer liber din Mangalia, Valbon se mai dueleza cu echipe din: Sf. Gheorghe, București și Craiova.…