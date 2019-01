Stiri pe aceeasi tema

- BC Athletic Constanta este una dintre surprizele placute ale Ligii Nationale de baschet masculin. Cu un parcurs de admirat, jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici si-au croit drum, in acest sezon, in primele 12 echipe ale tarii. Aflata in Grupa Galbena, BC Athletic se pregateste…

- In faza secunda a Ligii Nationale de baschet masculin, BC Athletic Constanta va evolua in Grupa Galbena, al doilea esalon valoric, iar primul meci din aceasta faza va fi sambata, 19 ianuarie, la Constanta, cu Dinamo Stiinta Bucuresti. Partida se va disputa in Sala Sporturilor si va incepe la ora 17.00."Pentru…

- Pe 8 ianuarie, clubul de baschet Cuza Sport Braila a anuntat Federatia ca retrage din competitie echipa de seniori. Meciul programat pe 12 ianuarie cu ABC Athletic Constanta nu se va mai disputa. Echipa de seniori a clubului brailean Cuza Sport s-a retras oficial din Liga Nationala. Presedintele gruparii…

- Echipa masculina de baschet Atletic Constanta a incheiat anul cu o infrangere, 65 67 pe teren propriu cu CSO Voluntari, in Liga Nationala, grupa B. Gazdele au condus la pauza cu 42 36, iar pe sferturi scorul a fost 18 18, 24 18, 12 19 si 11 12.Finalul a fost unul incandescent. Ultimul sfert a inceput…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi penultimul meci de pe teren propriu din 2018, intalnind, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor, CS Cuza Sport Braila. Meciul se disputa in Liga Nationala, grupa B, al carei clasament este: 1. CSM Medias 16p sapte victorii si doua esecuri ,…

- Formatia masculina de baschet BC Athletic Constanta n-a reusit nici din a treia incercare sa invinga pe CSO Voluntari, in Liga Nationala, Grupa B. „Gladiatorii din Tomis” au fost invinsi, sambata, in deplasare, la mare lupta, scor 69-76 (28-36), si raman pe pozitia a treia a grupei, cu noua puncte,…

- BC CSU Sibiu a invins vicecampioana Steaua Bucuresti cu scorul de 81-66 (21-14, 21-22, 18-17, 21-13), vineri, pe teren propriu, in etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin. Justas Tamulis a fost cel mai bun om al sibienilor, cu 22 puncte, sustinut de Monyea Durrell Pratt, 14…

- Fara victorie in Liga 1 de doua luni, Dinamo București intalnește azi Concordia Chiajna, formație care in urma cu doua etape a produs surpriza invingand FCSB, la Voluntari, 1-0. LIVETEXT de la 21:00 CHIAJNA - DINAMO VEZI LIVETEXT PARTIDA! Vezi AICI FOTO de la meci VIDEO cu golurile și cele mai importante…