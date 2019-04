Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Bucuresti a invins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 73-68, sambata, in deplasare, intr-un meci din Grupa Galbena a Ligii Nationale de baschet masculin. Radu Virna, 16 puncte, 3 recuperari, Uros Lucic, 14 p, 4 rec, si Austin Chatman, 13 p, 5 pase decisive au fost cei mai buni de la Steaua. Danilo…

- SCM Timișoara a caștigat prima manșa a dublei cu Dinamo Știința București. Disputele conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin, 86-75, intr-un joc disputat in Sala Constantin Jude. Partida a demarat spectaculos, cu multe schimbari la conducere pe parcursul unui prin…

- Echipa masculina de baschet 3x3 BC Athletic Constanta s-a impus in trei din cele patru turnee ale Cupei Romaniei, Seria Est, disputate, zilele trecute, la Arena de Baschet din Bucuresti. Dupa ce au invins in prima finala pe Dinamo Stiinta Bucuresti, scor 19-16, „Gladiatorii din Tomis” au dispus apoi…

- Rezultate foarte bune pentru echipa constanteana de baschet Athletic Constanta la turneele de Cupa Romaniei 3X3.Formatia de pe litoral a castigat si al doilea turneu din Seria Est, de la Bucuresti, in care a invins in finala Agronomia Bucuresti cu 20 14.In semifinala, BC Athletic a trecut de Diamo Stiinta…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta s a oprit in turul trei al Cupei Romaniei, nereusind sa treaca de Dinamo Stiinta Bucuresti, care a castigat ambele manse.Dupa 85 69 la Constanta, formatia din capitala s a impus si in retur, in aceasta seara, pe teren propriu, scor 79 65 la pauza 41 32,…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi primul meci din dubla mansa cu Dinamo Stiinta Bucuresti, contand pentru turul trei al Cupei Romaniei. Partida este gazduita de Sala Sporturilor din Constanta, de la ora 19.00, iar spectatorii beneficiaza de intrare libera. Cele doua echipe…