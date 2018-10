BBC: Suspectul n cazul pachetelor cu bombe identificat drept Cesar Sayoc

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. El este detinut de FBI (Biroul Federal de Investigatii) si este acuzat de cinci infractiuni…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca amenințarile cu violența politica nu isi au locul in Statele Unite, promițand o investigație completa a unor pachete suspecte care au fost trimise unor proeminenți democrați sau miliardarului George Soros, relateaza Reuters, citat de Mediafax.