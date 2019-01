Stiri pe aceeasi tema

- Vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bucuresti Saptamâna europeana continua joi, la Bucuresti, cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si a Colegiului Comisarilor pentru lansarea oficiala a presedintiei României la Consiliul Uniunii…

- Doar 18% dintre britanici considera ca acordul Brexit negociat de premierul Theresa May cu liderii UE este bun, aceasta fiind cea mai scazuta rata de aprobare de pana acum, potrivit unui sondaj citat de Reuters.

- Un grup transpartinic de legislatori britanici de marca va initia o indrazneata incercare de a nu permite un Brexit fara acord, saptamana aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi si creand o blocare in stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marti doua amendamente la Legea finantarii, care vor…

- Aflata in relatii reci cu Bruxelles-ul, Romania preia presedintia UE incepand cu luna ianuarie. Romania, al carei guvern isi multiplica diatribele suveraniste la adresa Bruxelles-ului, preia presedintia intr-un moment in care cei 28 sunt pusi la grea incercare din cauza Brexitului si a ascensiunii euroscepticilor,…

- 'Nicio tara nu poate merge mai departe daca nu asculta de nemultumirea legitima a poporului sau, o nemultumire exprimata peste tot in Europa, cu voturi pentru extreme, cu Brexit', le-a declarat Macron jurnalistilor. In fata celorlalti lideri europeni, 'voi prezenta alegerile pe care le-am facut pentru…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Parlamentarii britanici au adoptat un amendament care le ofera mai multe prerogative in ipoteza probabila in care acordul de retragere a Marii Britanii din UE va fi respins in timpul votului decisiv din 11 decembrie, informeaza miercuri AFP.

- Niciun deputat britanic anti-Brexit nu era inscris joi dimineata la dezbaterea pe acest subiect care se tinea in Parlamentul European cu ocazia unei sesiuni plenare la Bruxelles, a deplans situatia deputatul Richard Corbett (Labour, S&D) inaintea inceperii dezbaterii, potrivit Le Vif, citat de Rador.