- Un numar de unsprezece companii care produc si exporta vin romanesc participa, incepand de luni, la Targul de Vinuri de la Londra (London Wine Fair), informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). Marea Britanie reprezinta principala piata de export pentru…

- Ovidiu Popa, barbatul din județul Galați care s-a filmat in timp ce iși batea fara mila cei doi copii, și-a primit pedeapsa. Tatal violent a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 41 de ani din comuna Nicorești din Galați este acuzat de amenintare, violenta in familie si rele tratamente…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Inca sunt foarte multe intrebari fara raspuns legate de situația Brexit-ului dupa data de 29 martie 2019. Aceasta este data oficiala la care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana. Cat inca mai este timp, nu se știu toate condițiile. Emigranții și romanii care s-au intors in Romania au…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca trebuie reintroduse prevederile legale care sa impuna obligativitatea ca o parte din contractele de achizitii pe tehnica militara sa fie insotite de contracte de offset, de care sa beneficieze economia romaneasca. "Din discutia pe care am…