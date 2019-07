Stiri pe aceeasi tema

- Cazul criminalului din Caracal a oripilat intreaga țara și toata lumea așteapta vești de la anchetatori și pronunțarea sentinței celui vinovat. In mediul online circula deja o poezie emoționanta despre cazul tinerei Alexandra Maceșanu din Caracal.

- Traian Basescu a declarat, sambata, la Romania TV, ca Viorica Dancila profita ”de asa un necaz ca sa faca un joc politic minor” si ca atat premierul, cat si presedintele Iohannis nu au stiut sa reactioneze in fata unei astfel de situatii.

- Doua asociatii ale magistratilor au transmis, prin doua comunicate de presa separate, ca situatia de la Caracal a fost cauzata si de decizia CCR care a exclus SRI din anchetele penale, altele decat cele pe siguranta nationala. Informatia este una falsa, precizeaza surse din randul anchetatorilor,…

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de rapirile și posibilele crime asupra tinerelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost adus azi la audieri la Tribunalul Olt. Barbatul a fost reținut deja pentru 24 de ore, iar azi ar putea fi reținut pentru inca 30 de zile. Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, le-ar…

- Norica Nicolae, președintele Consiliului național al ALDE, acuza Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) de "complicitate morala la crima" in cazul fetelor disparute din Caracal. Astfel, Nicolai considera ca cei din conducerea instituției trebuie sa-și dea demisia.Citește și: STS, explicații…

- ”Nu e nicio problema de legislație, toți trebuie dați afara... toți, de la cap la coada, de la poliție pana la STS, trecand prin procuratura și instanța de judecata. Sa o luam metodic. STS-ul, daca a dat, și aproape nu am nicio indoiala, ca a dat adresele aiurea, așa cum a facut-o in ultimele foarte…

- Dan Negru a facut o dezvaluire dura și trista pe conturile de socializare. Prezentatorul de televiziune a vorbit de moartea Madalinei Manole la 9 ani de cand aceasta s-a sinucis, pe 14 iulie 2010. Dan Negru a criticat presa din acele timpuri pentru modul in care a abordat situația atunci cand, inca,…