- Inalti responsabili ai Partidului Comunist Chinez (PCC) au trebuit sa-si faca autocritica la o reuniune condusa de presedintele Xi Jinping, potrivit unei note transmise de agentia China Noua, care sugereaza existenta unor disensiuni in cadrul puterii, transmite AFP. In timpul unei reuniuni desfasurate…

- Prin deciziile sale precipitate care l-au impins pe Jim Mattis la pensionare, presedintele Trump face mai mult pentru subminarea securitatii nationale americane decat oricare adversar extern, scrie Susan Rice in New York Times , citeaza Rador.

- Bugetul pe 2019 va fi votat abia anul viitor. Decizia a fost luata de Guvernul Dancila din doua motive: primul este acela ca lipsește avizul CSAT. Ședința de ieri a Consiliului a fost suspendata, iar o noua ședința va avea loc pe 19 decembrie. Una dintre mize este bugetul instituțiilor din domeniul…

- Lideri de stat din intreaga lume au ajuns in Statele Unite, pentru a fi prezenti la inmormantarea presedintelui George Bush Senior, in cursul zilei de miercuri, la Catedrala Nationala din Washington. Trupul celui de al 44-lea presedinte al natiunii, care a decedat vineri, la varsta de 94 de ani, a fost…

- Conform analistilor italieni, Italia se afla aproape de a ajunge la un compromis cu Bruxelles-ul. Dupa cate se pare, discutia dintre Giuseppe Conte, Jean-Claude Juncker si Pierre Moscovici, in marja reuniunii G20 de la Buenos Aires, a reusit sa schimbe atmosfera, potrivit ProtoThema , citat de Rador.

- Atacul Rusiei asupra navelor militare ucrainene din Marea Neagra marcheaza prima etalare de agresiune fatisa a Kremlinului, de la lansarea campaniei asa-numitului razboi hibrid impotriva Ucrainei, de catre presedintele Putin, cu peste patru ani in urma. Pentru Moscova consecintele vor implica probabil…

- In fiecare vara, Mircea si Viorel stau aproape patru luni in Alpii elvetieni. Adapostiti intr-o ferma alpina situata deasupra orasului Crans-Montana, viata lor de zi cu zi nu se aseamana deloc cu cea a strainilor bogati care s-au stabilit aici. Ziua incepe pentru Mircea si Viorel la ora 4 dimineata…

- Emmanuel Macron a admis miercuri, in timpul unui interviu la TF1 ca nu a "reușit sa impace poporul francez cu liderii sai" și a promis sa guverneze "in mod diferit" in viitor. Președintele Republicii a estimat, de asemenea, ca executivul nu le-a acordat destula "atenție" francezilor de la inceputul…