- Cantareata britanica Lily Allen a anuntat vineri lansarea celui de-al patrulea sau album, intitulat 'No Shame', care va aparea in iunie si a lansat doua extrase 'Three' si 'Higher', relateaza EFE. Este vorba de prima productie discografica a artistei in varsta de 32 de ani din…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- Pana in 25 martie, studentii sau materanzii se pot inscrie la a doua editie a concursului Wizz Youth Challenge. Un concurs international de studii de caz pentru studentii cu raspunsuri inovatoare la o provocare stabilita de companie. Premiul cel mare consta in calatorii nelimitate timp de un an.…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu, a reactionat sambata la afirmatiile primarului Timisoarei, Nicolae Robu, care i-a catalogat pe jurnalisti "paraziti sociali care traiesc din taxa de protectie si taxa de asmutire”, afirmand…

- „Scopul activitatilor este acela de a arata publicului cat de mult a insemnat transportul public pentru cetatenii municipiului Iasi, de-a lungul timpului, dar si modul in care acest serviciu s-a dezvoltat si continua sa se dezvolte", a declarat directorul CTP, Cristian Stoica. Primul eveniment a avut…

- Google si organizatia britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) au lansat in Romania proiectul pilot Young Digital Leaders, care isi propune sa educe tinerii ca cetateni in mediul digital, care stiu sa recunoasca fenomenele negative si extreme in mediul online si sa reactioneze la ele, astfel…

- Cu zece zile inainte de un congres al partidului prin care liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, spera sa relanseze Frontul National, ea a devenit din nou tinta criticilor din partea tatalui sau, fondatorul partidului, informeaza miercuri dpa.Jean-Marie Le Pen (89 de ani) si-a publicat…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat initierea unui nou proiect dedicat Centenarului, ”Bucovina, Mica Europa”, in care sa fie implicate toate etniile care convietuiesc in aceasta zona si cu ai caror reprezentanti s-a intalnit luni la Palatul Administrativ. ”In cadrul…

- Articolul isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.

- Fostul international Ionut Lupescu isi lanseaza, luni, candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, in cadrul unui eveniment in care va avea invitati mai multe personalitati din lumea fotbalului.

- Tudorel Toader a lansat un atca foarte dur la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. El acuza ca prin afirmațiile facute, de-a lungul timpului, in presa straina, Kovesi a ”afectat iremediabil imaginea Romaniei”.”Procurorul șef al DNA a invinovatit practic CCR punand pe seama deciziilor Curtii…

- Unul dintre principalele obiective ale proiectului este infiintarea unei capacitati de raspuns la incidente cibernetice in cadrul fortelor armate moldovene si o infrastructura de sustinere a apararii cibernetice.

- Rockerul american Jon Bon Jovi si unul dintre fiii lui, Jesse Bongiovi, s-au asociat cu viticultorul francez Gerard Betrand pentru a lansa in primavara acestui an un brand propriu de vinuri rose, informeaza contactmusic.com.

- Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al companiei iraniene Aseman, citat de AFP, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, avionul, un ATR-72, aparținea companiei Aseman Airlines. A decolat de la Teheran in jurul orei 8 locale (4.30 GMT) spre orasul Yasuj din provincia…

- Hartuirea online, asa-numitul cyber-bulling, ia amploare, din pacate si in randul tinerilor romani. Analistii avertizeaza ca fenomenul este greu de depistat si aproape imposibil de controlat. In Statele Unite, mai multe dintre victimele hartuirii pe internet si-au pus capat zilelor. S-a intamplat si…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument, sustin surse din institutie. „Este un in...

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca fostului deputat Vlad Cosma, martor cu identitate protejata intr-o cauza, i s-a ridicat protectia in cursul zilei de luni, pentru ca si-a devoalat singur faptele pe care le-a dat in declaratii.

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul“MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul videoclip,…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- In Centrul de Plasament „Speranta" Suceava, din cadrul Serviciilor Multifunctionale de Tip Rezidential, si-au gasit un adapost 38 de copii si tineri, cu varste cuprinse intre 10 si 26 de ani, aflati in dificultate, proveniti din familii dezorganizate sau cu situatii materiale precare, ...

- Tanar, carismatic si ambitios, Andrei Banuta este pregatit sa demonstreze ca are atributele necesare pentru a-si gasi locul in muzica romaneasca. Artistul lanseaza primul single din cariera, „As putea”. „Sunt un pusti, dintr-un orasel mic de la malul marii. Inca de la 5 ani mi-am descoperit vocatia,…

- O noua racheta programata sa fie lansata marti ar putea reprezenta un pas important pentru SpaceX, compania privata care a dezvoltat propulsoare reutilizabile pentru rachete astfel incat zborurile spatiale sa fie mai accesibile si sa faciliteze drumul primilor oameni catre Marte,

- Phenianul sustine ca Statele Unite pregatesc un atac preventiv impotriva Coreei de Nord. Pe de alta parte, Coreea de Nord va putea obtine in doar cateva luni capabilitatile militare pentru a ataca Statele Unite cu armament nuclear, afirma Robert Wood, emisarul american pentru Dezarmare. "Coreea…

- De Ziua Mondiala a Zonelor Umede, WWF avertizeaza ca amenajarile hidroenergetice care nu țin cont de biodiversitatea zonei risca sa distruga rauri foarte de valoroase, odata cu specii de flora și fauna foarte importante. Pentru a ilustra astfel de cazuri, WWF Romania și ESRI Romania au creat o noua…

- "Am depus declaratia de renuntare la SPP", a precizat ministrul Justitiei pentru site-ul citat In prima sedinta de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat oficial ca renunta la serviciile SPP, aceeasi decizie fiind luata si de membrii Cabinetului, ca o forma de sevilism fata de Liviu Dragnea. Liderul…

- Administratorul de fonduri Erste Asset Management Romania a lansat platforma Romania Investeste, un instrument financiar axat pe educatia financiara necesara celor care isi doresc sa inteleaga principiile care stau in spatele economisirii si investitiilor personale. 0 0 0 0 0 0

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Impostorul științei e pseudoștiința, adica acele enunțuri care par științifice, dar nu sunt. Pseudoștiința prezinta un pericol social prin aceea ca nu deține protecția contra biasului de confirmare și perseverenței in credința. Protecția consta in proceduri riguroase de control și verificare independente.…

- • Trupa buzoiencelor Andreea Runceanu si Patricia Cimpoiasu a scos pe piata piesa „Perfect” Se spune ca dragostea dureaza maximum trei ani. Si totusi, care este formula pentru o dragoste adevarata? O regasiti sigur in noul clip, in povestea muzicala semnata Amadeus, trupa din care fac parte si buzoiencele…

- Cel putin zece criptomonede noi sunt lansate in fiecare zi, iar specialistii sugereaza ca investitia intr-o moneda digitala care urmeaza sa fie lansata, poate aduce un randament mai mare decat cea intr-o moneda digitala care este lansata deja. Spre exemplu, investitia in criptomoneda NEO inainte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua noi avertizari. Prima este valabila in intervalul 19 ianuarie, ora 20 – 20 ianuarie, ora 08. Fenomenele vizate sunt ninsori local insemnate cantitativ la munte, predominant ninsori in Maramureș și Transilvania, precipitații mixte in Moldova,…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind solicita coalitiei aflate la putere, precum si premierului desemnat, Viorica Dancila, sa retraga, in regim de urgenta, Ordonanta nr. 27/2017, pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, intrucat aceasta afecteaza in mod dramatic veniturile artistilor,…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca PSD-ALDE au primit miercuri seara nu a doua, ci a treia sansa si le transmite romanilor care vor sa se alature Platformei Romania 100 sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca vor reusi sa propuna solutii care sa fie acceptate si sprijinite…

- In zilele de 14 si 15 ianuarie, au loc la Botosani si Ipotesti ample manifestari legate de memoria poetului Mihai Eminescu. Intre acestea amintim: Decernarea PREMIUL NATIONAL DE POEZIE "MIHAI EMINESCU",...

- Luni, 15 ianuarie, cu incepere de la ora 16.00, Biblioteca Județeana Argeș va invita sa parcurgeți, in compania criticului literar Alex Ștefanescu, paginile recentului sau volum, de rezonanța și anvergura, EMINESCU, POEM CU POEM. EMINESCU, POEM CU POEM este ...

- Acer Swift 7 este adresat profesionistilor care doresc portabilitate si acces neintrerupt la internet prin 4G LTE, ajutand la cresterea productivitatii in activitatile de zi cu zi, scrie go4it.ro.

- NVIDIA anunța lansarea versiunii beta a serviciului de game-streaming GeForce NOW, care ofera acces, prin intermediul cloud-ului, la supercomputere capabile sa ruleze o selecție generoasa de jocuri din librariile digitale, precum Uplay, la cele mai inalte setari. Astfel, jucatorii se vor putea bucura…

- Inca din vechime, numeroase scrieri au subliniat calitatile vindecatoare ale vinului. Daca Hipocrate recomanda vinul pentru tratarea unor debilitati fiziologice, pneumonie, plagi deschise si muscaturi de sarpe, marele savant Louis Pasteur il considera drept „cea mai sanatoasa si igienica bautura".…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta lansarea oficiala a „Anului lui Stefan cel Mare si Sfant, domnitor al Moldovei“, iar pentru marcarea acestuia vor avea loc 50 de actiuni de amploare in domenii precum istorie, cultura, educatie si sport.

- Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP. ''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa…

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- ADATA anunta lansarea flash drive-ului i-Memory AI720, certificat Apple MFi si echipat cu functia “save as you record”, care-ti permite sa filmezi 4K fara sa ocupi memoria telefonului mobil. Prevazut atat cu conector USB 3.1, dar si Lightning, dispozitivul cu o grosime de 7.5mm poate functiona ca memorie…

- Damian Draghici lanseaza o campanie contra rasismului Damian Drãghici. Foto. Luciana Gingarasu. Europarlamentarul si artistul Damian Draghici lanseaza, de astazi, în nume propriu, o campanie intitulata "Stop rasism". Mesajul campaniei va fi promovat la toate concertele…

- Lectia numarul unu pe care PSD a invatat-o in politica a fost diversiunea. Din decembrie 1989 si pana astazi membrii acestei formatiuni politice au excelat in a crea realitati paralele, inclusiv conceptul statului paralel pe care il vantura astazi.

- CAMI, un nume relativ nou in show-bizzul autohton, lanseaza o nou single intitulat “Your Love”, in colaborare cu Maceo Rivas, producator și DJ spaniol. Melodia este semnata de casa de discuri South Beat Records. “Sunt foarte fericita ca am reușit sa bifez o noua colaborare. Simt ca adauga o alta dimensiune…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica ”Romania 3.0”, despre care susține ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa…

- “Din inima pentru inimi” este o acțiune caritabila destinata unor familii defavorizate din Sebeș și din localitațile aparținatoare, prin care vor fi colectate alimente neperisabile și dulciuri, care sa aduca zambetul pe buze și in casele unde viața a pus la ncercare destinul unor oameni. „Primaria…