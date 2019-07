BBC: În SUA intră în vigoare o nouă reglementare privind cererile de azil ale migranţilor În Statele Unite intra marti în vigoare o noua reglementare, care va preveni ca sute de mii de migranti sa solicite azil în SUA. Cei care calatoresc dinspre America Centrala nu vor fi luati în considerare decât daca vor depune cerere de azil în Mexic sau în alta tara pe care o tranziteaza înainte de a ajunge la granita sudica a SUA, potrivit BBC, citat de Rador.



ONU a declarat ca noua reglementare aplicata de autoritatile americane ar putea încalca legile internationale, pentru ca multi dintre migrantii care ajung la granita sudica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a anuntat luni ca va refuza cererile de azil depuse la granita de sud de catre migrantii care nu au solicitat statutul de refugiat in Mexic sau intr-o alta tara prin care se poate ajunge in SUA, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Statele Unite sunt generoase, dar complet…

- Camera Reprezentanților a aprobat un pachet de ajutor pentru cazuri de urgența, in valoare de 4.5 milioane de dolari, pentru familiile imigranților și copiii neinsoțiți reținuți in urma incercarii de a trece granția dintre Mexic și SUA, scrie AP News .

- Realitatea cruda a crizei migrantilor ce se acutizeaza pe zi ce trece la granita sudica a Statelor Unite cu Mexicul a fost suprinsa intr-o fotografie coplesitoare in care apar trupurile inecate, ramase nedespartite, ale unei fetite si tatalui sau, relateaza The Guardian.

- Constantin, un bebelus de numai 4 luni, pare a fi cel mai mic copil care a fost despartit de parintii sai, Florentina si Vasile Mutu, un cuplu de romi saraci din Romania care traia din cersetorie si care a i...

- Un bebeluș roman este cel mai mic dintre copiii desparțiți de parinți la granița dintre Statele Unite și Mexic. Il cheama Constantin, avea doar patru luni in momentul in care a fost dat de autoritați in grija unei familii adoptive.

- Potrivit jurnaliștilor de la New York Times, cel mai mic dintre copiii desparțiți de parinți la granița dintre SUA și Mexic este un baiețel de patru luni pe nume Constantin Mutu. In timp ce bebelușul a fost trimis in Michigan sa traiasca cu o familie adoptiva, tatal micuțului a fost trimis intr-un centru…

- Cel mai tanar copil desparțit de parinți la granița dintre SUA și Mexic este bebelușul unor romani. Constantin Mutu avea patru luni cand a fost trimis sa traiasca cu o alta familie in Michigan, in timp...

- Seful Pentagonului a mentionat intr-un comunicat ca "fondurile au fost trase dintr-o varietate de surse, intre care restrangeri de costuri, schimbari de programare si revizuirea cerintelor, si de aceea vor avea un impact minim asupra pregatirii fortei".Shanahan a mai adaugat ca armata SUA…