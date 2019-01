BBC este investigat în Rusia pentru difuzarea de materiale teroriste Rusia a lansat o investigație privind canalele tv BBC și site-urile trustului de presa britanic, acuzandu-le de difuzarea unor materiale care promoveaza ideile unei grupari teroriste, scrie Reuters. Ancheta din Rusia vine ca raspuns la presiunile puse de Londra pentru operatiunile postului finantat de Kremlin, RT, in Marea Britanie. BBC este acuzat ca a difuzat un material care propaga ideile unei grupari teroriste si ca investigheaza pentru a afla daca postul britanic a incalcat legea. „Au loc verificari pentru a aflat daca site-urile BBC (...) respecta legea din Rusia. Pana acum au fost descoperite… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

