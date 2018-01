BBC: Economia Marii Britanii va creste intr-un ritm mai lent dupa iesirea din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Emanuel Macron a avut un efect mai mult decat benefic asupra economiei franceze care a inregistrat in 2017 cea mai buna performanta de crestere din 2011 si pana in prezent, de 1,9%, intr-un context european de accelerare generala a PIB-ului, context care a facut ca zona euro sa atinga recordul deceniului:…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu considera ca PSD a decis deja ieșirea Romaniei din Uniunea Europeana și NATO. Bogdan Gheorghiu a precizat ca este o certitudine hotararea PSD de „a macelari" legislația penala in interes propriu, in contradicție flagranta cu normele și valorile ...

- "Prea multe lacune in management si in controale". Cu aceasta motivatie, Uniunea Europeana a respins un apel prezentat de Italia si a confirmat taierea celor 380 de milioane de euro din fonduri UE destinate Siciliei, potrivit Rador care citeaza Il Giornale. Printre acuzatiile aduse Italiei se numara:…

- Președintele francez a precizat ca “exista intotdeauna un risc” in legatura cu consultarile populare ca referendumul organizat de Marea Britanie in 2016, atunci cand cetațenii trebuie sa raspunda doar cu “Da” sau “Nu” in contexte foarte complicate. Intrebat daca un referendum de ieșire sau de ramanere…

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca este “probabil” ca rezultatul unui referendum pentru iesirea tarii din Uniunea Europeana ar fi avut acelasi rezultat ca si cel din Marea Britanie. Intr-un interviu difuzat de BBC, Macron a spus, legat de Brexit, ca in interpretarea sa, multi dintre…

- Se anunta negocieri tensionate in cadrul Brexit, dar pana atunci se testeaza reactii, Uniunea Europeana arata ca nu cedeaza. Potrivit unui proiect „scapat" in presa, Bruxellesul pune conditii dure pentru perioada de tranzitie, ceruta insistent de Londra, informeaza Digi24. Iar presa britanica noteaza…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- "Daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind piata unica, uniunea vamala sau dispozitiile tranzitorii (...), aceasta ar putea conduce la pierderea a 482.000 de locuri de munca", a avertizat alesul laburist intr-un comunicat.Printre sectoarele analizate…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, in Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa incerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri in revista…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP.

- Uniunea Europeana va pierde anul viitor unul dintre cei mai mari contributori, dar Bruxellesul forteaza pentru un buget comunitar mai mare. Mesajul este ca tarile-membre trebuie sa cotizeze mai mult....

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a demis mai multi ministri marti, in conditiile in care Varsovia incearca sa-si imbunatateasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce Bruxellesul a acuzat-o de subminarea normelor statului de drept, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Printre ministrii demisi…

- Negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana au avansat, urmand sa treaca la etapa configurarii viitoarelor relatii bilaterale, dar liderii europeni au semnalat ca nu vor acorda Londrei un statut special post-Brexit, iar din ce in ce mai multi britanici vor ramanerea in UE.…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat la jumatatea lunii decembrie, la insistentele Londrei, intrarea negocierilor cu Marea Britanie in etapa referitoare la viitoarele relatii bilaterale. Decizia a fost luata dupa ce Guvernul Theresa May a facut o serie de concesii in privinta contributiilor financiare…

- Negocierile pe tema Brexit-ului, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au facut in anul 2017 primii pasi inainte, deoarece Bruxellesul a acceptat trecerea la a doua faza a discutiilor, centrata pe viitoarea relatie dintre blocul comunitar si Londra, si a fost de acord sa dezbata conditiile…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecand prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro . UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in varsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ''emblematic'' de altadata, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Parlamentul European sustine aderarea Bulgariei, Croatiei si Romaniei la spatiul Schengen. Liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Gianni Pittella, a declarat ca cele trei tari trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie si a subliniat ca in Uniunea…

- Premierul britanic, Theresa May, a pierdut un vot crucial legat de Brexit in Parlament, din cauza revoltei unei parti a taberei sale conservatoare, scotand in evidenta slabiciunea acesteia in ajunul unui summit european, transmite AFP, preluata de Agerpres. În pofida eforturilor depuse de-a lungul…

- Parlamentul European (PE) si-a exprimat miercuri sustinerea fata de lansarea viitoarei faze de negocieri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) cu privire la Brexit, relateaza AFP conform News.ro . ”Parlamentul European si-a adoptat rezolutia cu privire la Brexit in care a notat ca s-au realizat…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Romanii vor putea continua sa locuiasca, sa studieze si sa munceasca in UK. Vezi conditia Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP. "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin si ordonat, stabilind un nou…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, scrie…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a spus miercuri ca poporul britanic nu a votat iesirea din Europa, ci doar din Uniunea Europeana, iar Guvernul Britanic isi doreste sa colaboreze in continuare cu UE prin crearea unui parteneriat. Ambasadorul a explicat ca tarile europene se lovesc…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, a informat marți seara cotidianul britanic The Telegraph, scrie AFP. Doua surse au confirmat jurnalului ca parțile…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Arhitectul aderarii Bulgariei la Uniunea Europeana, Gunter Verheugen, a revenit in Bulgaria, pentru prima data dupa anul 2009. El este in Bulgaria la invitatia Asociatiei Intreprinderilor Familiale din Bulgaria, infiintata odata cu aderarea tarii la UE, in urma cu zece ani, potrivit Rador. "Sunt foarte…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…

- ”Este posibil sa inregistram progrese suficiente (in cele trei dosare prioritare: drepturile cetatenilor, o solutie financiara si problema granitei irlandeze) in negocierile pentru Brexit pana la summitul din decembrie. Insa aceasta ramane o provocare uriasa. Trebuie sa vedem progrese din partea…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Comisia Europeana propune o extindere a regulilor privind piata interna a energiei din Uniunea Europeana pentru a acoperi si conductele de gaz offshore, cum este cazul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica si pe care executivul comunitar il considera o subminare…

- Parlamentul Marii Britanii se va pronunta prin vot asupra acordului privind conditiile iesirii tarii din Uniunea Europeana, anunta David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, citat de BBC News si de cotidianul The Guardian. Intr-un discurs rostit in Camera Comunelor, Davis Davis a declarat…

- Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare. Estimarea ii aparține presedintelui Parlamentului European (PE) Antonio Tajani, scrie digi24.ro.

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din UE, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza Reuters. ”Am ascultat opinia (publica)…

- Guvernul britanic a afirmat marti ca majoritatea cetatenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in tara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters.Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetatenilor comunitari, Departamentul…

