- "In momentul de fata, PSD arata ca nu isi poate pastra un prim-minstru mai mult de sase luni. In acest fel este afectata una din mantrele de baza ale partidului si anume ca PSD este partidul organizarii, al disciplinei si al stabilitatii. Separat de acest lucru, indiferent care este propunerea cu…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Premierul Mihai Tudose ar fi decis plece din fruntea Guvernului daca PSD ii retrage sprijinul politic la sedinta Comitetului Executiv din aceasta dupa-amiaza, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Tudose nu doreste sa repete experienta lui Sorin Grindeanu. Liviu…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Scandalul din interiorul PSD ajunge la punctul culminant, dupa ce mai multi lideri ai partidului au cerut convocarea Comitetului Executiv. In spatele usilor inchise se vorbeste tot mai mult despre o demisie/demitere a premierului, daca acesta nu va face un pas inapoi in meciul cu Liviu Dragnea si Carmen…

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, miercuri, ca are un nou consilier in persoana fostului component al „Generației de Aur” a Romaniei, Gheorghe Popescu. Acesta va fi consilier pe probleme de relație cu UEFA și organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020. „Am gasit niste oameni extraordinari…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca accepta demisia ministrului Carmen Dan. ”Seful Politiei a fost înlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea mea fata de…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Principalele declarații ale premierului Mihai Tudose: "Piața a fost inundata de informații, o parte dintre ele au fost reale. Eu ma bazez pe informațiile reale, din rapoarte oficiale, nu pe speculații. Am...

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Premierul Mihai Tudose nu-l considera vinovat in scandalul polițistului-pedofil pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, cel caruia ministrul de Interne, Carmen Dan i-a cerut sa demisioneze. Mai mult, potrivit unor surse, Tudose i-ar fi cerut lui Carmen Dan, intr-o intalnire privata, sa nu ceara demisia…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- Premierul Mihai Tudose a comentat sambata, la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. "Eu cred ca cine e calm pe anumite zone, nu intelege ce se intampla. Daca vrem sa fim calmi ca nu avem autostrazi dupa 27 de ani de democratie, le urez succes…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza Hotnews pe tema luptelor interne din PSD in contextul in care baronii inca nu au identificat un lider potrivit pentru a-i lua locul lui Liviu Dragnea.Hotnews: Se ascut din nou sabiile in PSD iar ecourile tensiunilor interne…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- „Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri (marti, n.r.) la Kiselelf (sediul central al PSD, n.r.) si am avut o intalnire cu domnul presedinte Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost impreuna la o intalnire la Palatul Victoria cu domnul prim-ministru si viceprim-ministru si la aceasta…

- Premierul Mihai Tudose ar putea avea soarta lui Sorin Grindeanu, fostul prim-ministru al Romaniei, daca partidul va decide asta, a precizat, luni, deputatul PSD Rovana Plumb. Declaratiile sale sunt secundate de cele ale lui Catalin Radulescu, deputatul spunand ca daca lui Tudose nu-i convine ceva sa…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a sustinut, joi, ca pentru a participa la Alba Iulia, 'locul de unde a pornit Romania', de Ziua Nationala nu e nevoie de invitatii scrise, edilul reprosand guvernantilor ca nu au fost de acord cu organizarea unei parade militare de 1 Decembrie in Orasul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- USR cere demisia lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu-Tariceanu de la conducerea celor doua camere ale Parlamentului, dupa ce Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca isi exprima „preocuparea” in legatura cu modificarile legilor justitiei. „USR cere coalitiei PSD-ALDE sa aleaga intre…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze din functia de presedinte al PSD, dupa ce DNA a impus masura sechestrului pe averea acestuia."Nu sa se retraga, ca nu se retrage dupa o cariera fotbalistica si face meciul de adio. Nu! Sa isi…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost miercuri seara invitatul emisiunii Romania 9 de la TVR1 și a vorbit despre statul paralel, legile justiției, Ordonanța 13 sau situația liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Sorin Grindeanu a dat declarații de martor in cel mai nou dosar de la DNA al lui Liviu Dragnea, cel in care e invinuit de corupție. Grindeanu le-a spus procurorilor ca a fost pe lacul Belina și a adaugat și un nou nume. Este vorba despre vicepremierul Marcel Ciolacu. Toate dezvaluirile le-a facut…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu i-a transmis,sambata, europarlamentarului Sorin Moisa, care si-a anuntat demisia din partid, ca PSD "a dus Romania in UE si NATO", afirmand ca gestul "fostului coleg" era inevitabil afirmand ca apropierea acestuia fata de Ciolos era mai mare de cea fata de PSD.…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut si ca formatiunea de guvernamant „a dezgropat, reactivat si adaptat la contextul actual al Romaniei o parte dintre reflexele…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Herculane, unde va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „In permanenta sunt ingrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca acest MCV se va ridica vreodata, in perioada…

- Fostul premier negat categoric ca a depus un denunța la DNA impotriva lui Liviu Dragnea. ”Nici eu, nici Sorin Grindeanu, nici Tteodorovici nu am denunțat. Nu pot fi denunțator și in același timp și martor. De la mine cel puțin nu are ce sa pațeasca Dragnea. Campania domnului Dragnea impotriva…

- Europarlamentarul Catalin Ivan cere din nou demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis luni un nou dosar, apreciind ca "orice alta varianta va avea costuri uriase pentru Romania si pentru PSD".

- USR ii cere președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa demisioneze din funcție pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiția, a declarat, luni, președintele partidului, Dan Barna. "Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa…

- Premierul Mihai Tudose a transmis luni Parlamentului propunerea sa privind șefia acestei instituții, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu. "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dița și-a prezentat demisia din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare…

- Dezvaluiri incendiare la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. 'Mortul' lui Dragnea a facut devoalari incredibile. Intr-un interviu cu camera ascunsa, Romica Parpalea spune de ce l-a denuntat pe seful PSD si pe ministrul de Interne, Carmen Dan.Citește și: Afacerea care a INCINS spiritele…