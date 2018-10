Cea mai mare banca din Danemarca, Danske, a anuntat ca este investigata de Departamentul american de Justitie, in legatura cu un scandal de spalare de bani. In cea mai mare parte a tranzactiilor suspecte, in valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, ar fi vorba de bani din spatiul rusesc sau ex-sovietic, potrivit BBC , citat de Rador.