Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe candidat la succesiunea premierului Theresa May, si-a exprimat duminica convingerea ca o renegociere este posibila pentru a evita un Brexit fara acord, opinie sustinuta pe baza unei conversatii cu cancelarul german Angela Merkel.

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe candidat la succesiunea premierului Theresa May, si-a exprimat duminica convingerea ca o renegociere este posibila pentru a evita un Brexit fara acord, opinie sustinuta pe baza unei conversatii cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza AFP. Cancelarul german…

- Fostul ministru de externe britanic c a obtinut vineri, la Inalta Curte din Londra, respingerea urmaririi in justitie incepute contra sa pentru ca ar fi mintit in timpul campaniei pentru referendumul privind Brexitul, din 2016, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Judecatorii Inaltei…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni viitorul premier dupa ce Theresa May va demisiona pe 7 iunie, nu poate castiga alegerile generale daca nu obtine si sprijinul electoratului indecis, care instinctiv nu are incredere in el, a estimat miercuri politicianul…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Un tribunal londonez a anuntat joi ca va decide miercuri daca sa-l convoace sau nu pe fostul ministru de externe Boris Johnson, acuzat ca a mintit in privinta costului aderarii Marii Britanii la Uniunea Europeana in cadrul campaniei pentru referendumul din 2016

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si sustinator al Brexit, este principalul favorit printre liderii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier.