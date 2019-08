Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia britanica aminteste ca Alexandra a sunat de trei ori la politie in timp ce era rapita: „Va rog, stati cu mine la telefon ca imi este frica... va rog", a spus ea in ultimul apel catre 112, potrivit stenogramelor. Politistul ii raspunde ca „nu poate sa stea la telefon" pentru ca are „si alte…

- Procurorii DIICOT Craiova au anuntat marti extinderea anchetei in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata si fapta de neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor la 112.

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Camera de Comert si Industrie din Romania a anuntat ca se retrage din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), organizatie condusa de Alexandru Cumpanasu, unchi al Alexandrei Macesanu, in contextul in care acesta „angajeaza numele institutiei in diverse declaratii publice”. In replica,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal, precizand ca elevii din mediul rural din Romania sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie, iar prin Ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Manuel Vladut, reprezentant al Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operatii, a lansat o petitie online pentru modificarea Codului Penal si instaurarea pedepsei cu moartea. "In numele Legii si in memoria Luizei si Alexandrei, ucise cu sadism si sange rece la Caracal, cer public, modificarea…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care suspectul de la Caracal - in curtea caruia s-au gasit ramașițe umane - se dovedește a fi criminal in serie, acesta poate fi comparat cu celebrul ucigaș in serie american Ted Bundy.„Este cam devreme…