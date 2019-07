Stiri pe aceeasi tema

- Construirea Pasajului Doamna Ghica, ce ar elimina blocajele in trafic si ar creste viteza de circulatie in zona Colentina, este blocata de consilierii USR si PNL, acuza primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Proiectul prin care municipalitatea urma sa preia terenul pentru realizarea pasajului…

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, in cadrul ședinței din aceasta saptamana, proiectul noii baze sportive care va fi realizata in cartierul Mindrești. Proiectul, inițiat de primarul Cristi Misaila, prevede amenajarea unui teren de fotbal cu toate facilitațile, inclusiv sistem de iluminat nocturn.…

- Consilierii locali vor dezbate, miercuri, in ședința extraordinara de plen, preluarea de la STPT a doua imobile, situate pe Take Ionescu, la numerele 56 și 83. Este vorba despre fostul sediu RATT și de Muzeul Transport Public „Corneliu Miklosi”. Proiectul a fost amanat la precedenta ședința…

- ARAD. Aeroportul Arad va avea, in 2019, un buget de 8,2 milioane de lei. Asa arata calculele facute de catre reprezentantii aeroportului, calcule pentru care cer girul consilierilor judeteni. SC Aeroportul Arad SA este o societate aflata in subordinea Consiliului Judetean Arad si, drept urmare, bugetul…

- Contractul privind delegarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Timișoara, incheiat de catre primarie cu firma Danyflor in anul 2016, expira in luna iulie a acestui an. In aceste condiții, reprezentanții municipalitații au inceput sa faca demersuri astfel incat sa aiba cine sa adune…

- Consilierii locali vor aproba, vineri, în ședința extraordinara, indicatorii tehnico-economici pentru un parking situat pe strada Trotușului nr. 5. “Terenul pe care se propune construirea parking-ului este proprietatea municipiului Cluj-Napoca, are suprafața de 3.150 mp și este…

- Romania este doar la jumatate din capacitate in domeniul agriculturii, dar poate hrani 35 de milioane de oameni prin cele noua milioane de hectare de teren agricol, a afirmat deputatul Valeriu Steriu. "Cel mai impresionant salt îl avem la porumb: de la două milioane de tone produse în…

- De la bugetul judetului Maramures, 4 milioane de lei vor ajunge la sport. Jumatate din acesti bani vor intra in visteriile cluburilor si asociatiilor sportive de prim esalon, iar 500.000 de lei se vor investi in echipamente sportive pentru fotbalistii din judet. Finantarea este nerambursabila pentru…