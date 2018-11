Stiri pe aceeasi tema

- Regimul din Coreea de Nord probabil mentine in functiune cel putin 13 baze de sisteme balistice in pofida negocierilor cu Statele Unite, arata date ale Institutului american Centrul pentru Studii Strategice si Internationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un,…

- In rapoarte publicate de Centrul pentru Studii Strategice si Internationale (CSIS) din Washington, cercetatorul Joseph Bermudez a precizat ca au fost observate imbunatatiri ale infrastructurii si lucrari de mentenanta la unele dintre locatii, in ciuda negocierilor in desfasurare intre SUA si Coreea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca nu intentioneaza sa il demita pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, care supervizeaza ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016,…

- Coreea de Sud, Brazilia si Argentina vor beneficia de exceptii de la cotele de import de otel permise de Statele Unite, iar o masura similara se va aplica si la importurile de otel din Argentina, a anuntat miercuri departamentul american al comertului, printr-o declaratie preluata de Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook,…

- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a 'crea haos', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Cateva focuri de arma au fost…

- Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite precum autoturismele, alcoolul si tutunul, in ceea ce potrivit vicepresedintelui turc este un raspuns deliberat la "atacurile" americane asupra economiei turce, informeaza Reuters. Măsura intervine în contextul intensificării…