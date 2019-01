Virusul pestei porcine africane a fost confirmat duminica, in urma analizelor de laborator efectuate de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (I.D.S.A.) Bucuresti, la trei porci dintr-o gospodarie din localitatea Boboc, comuna buzoiana Cochirleanca, informeaza Biroul de presa al Prefecturii Buzau.



"Sanitar-veterinarii buzoieni au instituit masurile aplicabile in cazul diagnosticarii unui focar de PPA, gospodaria respectiva a fost plasata sub supraveghere oficiala, s-a realizat dezinfectia, au fost aplicate masuri de restrictie pentru circulatia persoanelor, animalelor,…