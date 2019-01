Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca noile tablite bilingve cu denumirile strazilor sunt legale, fiind in acord cu legislatia europeana, el adaugand ca discutia din spatiul public pe aceasta tema a intrat in domeniul absurdului. Antal Arpad a declarat, in cadrul unei…

- Baza sportiva din cartierul Simeria din Sfantu Gheorghe, aflata pana in prezent in proprietatea Statului Roman și a Ministerului Tineretului și Sportului, va trece in domeniul public al Municipiului Sfantu Gheorghe și in administrarea Consiliului Local al Municipiului. Decizia a fost luata in data de…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat pagina de internet www.sepsinet.ro, destinata membrilor comunitatii locale stabiliti sau plecati la munca in strainatate, care va prezenta, printre altele, povestile unor tineri care s-au reintors acasa. Pagina web cuprinde, de asemenea, informatii despre viata comunitatii…

- Asociatia Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC), condusa de Dan Tanasa in calitate de presedinte fondator, l-a actionat in judecata pe primarul UDMR din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, pentru a-l obliga sa rearboreze drapelul national al Romaniei pe turla primariei, dupa ce edilul a indepartat acest…

- Programul de reabilitare a fatadelor blocurilor din Sfantu Gheorghe, care trebuia sa demareze in acest an, stagneaza din cauza unor „legende urbane”, dar autoritatile locale nu renunta la implementarea lui, a declarat pentru AGERPRES primarul municipiului, Antal Arpad. „Nu stiu daca e vina noastra ca…

- Primaria Sfantu Gheorghe va reporta, pe anul viitor, suma de 400.000 de lei obtinuta din taxele de parcare, in vederea accesibilizarii spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati si a infrastructurii pentru biciclisti. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca, la inceputul…

- Ministerului Tineretului si Sportului vizeaza ca, in scurt timp, sa definitiveze descentralizarea cluburilor si a structurilor sale din teritoriu. Acestea vor ajunge sub tutela Consiliilor Judetene sau a consiliilor locale. Noul proiect de lege, ce se afla in dezbatere publica, prevede ca trecerea se…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca nu va accepta propunerea sindicatelor ca autoritatea locala sa preia administrarea Casei de cultura, care se afla intr-o stare avansata de degradare, mentionand ca singura oferta posibila, din punctul sau de vedere, este trecerea…