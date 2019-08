Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a exprimat, într-o conversație telefonica avuta cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, susținerea SUA fața de dreptul Israelului de a se apara în fața amenințarii venite din partea Iranului, a informat duminica Departamentul de Stat, scrie Mediafax,…

- Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta, fortele israeliene de la sol au lansat proiectile catre acesta pana si-au dat seama ca este vorba despre un avion israelian, a explicat o purtatoare de cuvant a armatei Israelului.Nu au fost raportate persoane ranite in…

- Ilhan Omar si Rashida Tlaib, doua membre ale aripii stangi a Partidului Democrat american, urmau sa aterizeze in acest weekend la Tel Aviv cu scopul de a vizita Teritoriile palestiniene ocupate, dar Ministerul israelian de Interne a decis sa le interzica intrarea in Israel, apreciind ca vizita lor…

- Hezbollah-ul libanez și-a redus forțele din Siria, deoarece luptele s-au diminuat în intensitate, dar înca mai au luptatori în toata țara, a declarat liderul sau vineri citat de Reuters."Nu exista regiuni în Siria pe care sa le fi golit complet, dar nu este nevoie ca…

- Sase civili si noua combatanti care sustin regimul lui Bashar al-Assad au fost ucisi duminica in atacuri israeliene in Siria, a anuntat luni Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia…

- Combatantii au fost ucisi in raiduri, duminica seara, in apropiere de Damasc si in provincia Homs (centru), potrivit SOHR. ”Nu stim daca civilii au fost ucisi in atacuri aeriene israeliene, de schije de la rachete care au cazut in zona sau de enorma presiune cauzata de explozii”, a subliniat SOHR.Potrivit…

- Aflat intr-o vizita in Polonia, ministrul palestinian a comentat, in fata presei, declaratiile ambasadorului David Friedman pentru cotidianul New York Times, potrivit carora, in anumite circumstante, Israelul ar avea 'dreptul de a pastra o parte, dar probabil nu tot' din coloniile sale din Cisiordania…

- Pentru a doua oara în 24 de ore, Israelul a lovit duminica o baza aeriana din provincia Homs (vest), a informat agentia de stat siriana Sana, citata de AFP, conform Agerpres.Un soldat a fost ucis si alti doi raniti de loviturile asupra bazei T4 care, de asemenea, au produs pagube la un depozit…