- Portarul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, a declarat luni ca nu este sigur daca va fi pe teren in ultima partida a bavarezilor din Bundesliga, sambata, contra celor de la Eintracht Frankfurt, meci decisiv pentru desemnarea campioanei.

- Bayern Munchen a plecat doar cu un punct de pe terenul celor de la RB Leipzig, ratând astfel șansa de a câștiga titlul de campioana în Bundesliga. Partida de pe Red Bull Arena s-a încheiat 0-0. În schimb, rivala Borussia Dortmund a învins-o acasa pe Fortuna Dusseldorf,…

- Bayern Munchen a anuntat, duminica, faptul ca Franck Ribery (36 de ani) va parasi clubul la finalul acestui sezon. Francezul va pune stop unei perioade de 12 sezoane petrecute alaturi de bavarezi.Citește și: Sondaj CURS - Romanii considera ca țara merge intr-o direcție greșita, dar nu sunt…

- Porto joaca acum contra celor de la Liverpool, in returul sferturilor UEFA Champions League. Portughezii incearca sa revina dupa infrangerea din tur, cand au pierdut cu 2-0 in Anglia. Fanii „dragonilor" au pregatit o coregrafie speciala pentru elevii lu Sergio Conceicao. Aceștia au afișat un banner…

- Fanii lui Manchester City au umplut pana la refuz Etihad Stadium și au creat o atmosfera fanastica pentru a-i susține pe favoriți in drumul spre semifinalele Champions League. Cei peste 50.000 de fani au contribuit la o scenografie spectaculoasa, pe tot stadionul, cu ajutorul unor stegulețe in culorile…

- Audrey Bradford este un model extrem de apreciat in America și o iubitoare a fotbalului. Audrey, care are peste 330.000 de fani pe Instagram, a sarbatorit sambata victoria celor de la Bayern Munchen cu Borussia Dortmund, 6-0. Audrey a postat doua fotografii in tricoul lui Robben, in timp ce se uita…

- Atacantul olandez al echipei Bayern Munchen, Arjen Robben, a declarat joi ca este putin probabil sa fie pe teren la meciul decisiv contra celor de la Borussia Dortmund, de saptamana viitoare, din Bundesliga. ''Nu stiu daca voi fi disponibil, vom vedea, dar mai degraba raspunsul…

- Reprezentativa Germaniei a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul amical disputat, miercuri, pe teren propriu, cu Serbia, potrivit news.ro.Citește și: Propunere șocanta! O susținatoare USR-PLUS vrea ca avortul sa fie obligatoriu! Oaspetii au deschis scorul, in minutul 12, printr-un…