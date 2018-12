Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul celor de la Bayern Munchen, Mats Hummels (30 de ani) este aproape de un transfer in Premier League, la doi ani si jumatate dupa ce campioana Germaniei l-a rascumparat de la rivala Borussia Dortmund pentru 35 de milioane de euro.

- Mats Hummels (30 de ani) este aproape de un transfer la Chelsea Londra. Prețul tranzacției se situeaza in jurul valorii de 35 de milioane de euro. Fundașul central neamț și-a pierdut locul de titular sub comanda lui Niko Kovac. Maurizio Sarri, orientat catre piața din Bundesliga, de unde il mai dorește…

- Campioana en titre a Germaniei, Bayern Munchen, reuseste sa incheie anul pe podium in Bundesliga, dupa un debut de campionat nu tocmai reusit in conditiile in care bavarezii s-au aflat la un moment dat pe locul 6. Sambata seara, in etapa a 17-a, ultima a anului, echipa pregatita de Niko…

- Dupa transferul la Bayern Munchen, francezul Lucas Hernandez devine, la 22 de ani, cel mai scump jucator vandut de Atletico Madrid și al doilea cel mai scump aparator din istorie: 80 de milioane de euro. Totuși, Bayern l-ar putea pierde pe Mats Hummels. Dupa ce Marca a lansat bomba, miercuri seara,…

- Bayern Munchen s-a impus, scor 1-0, pe teren propriu, impotriva formației RB Leipzig, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului Germaniei. In urma acestui rezultat, bavarezii reduc din diferența fața de liderul clasamentului, Borussia Dortmund (39 de puncte) și egaleaza Borussia Monchengladbach…

- Bayern s-a incurcat din nou in Bundesliga, impotriva celor de la Fortuna Dusseldorf, scor 3-3, si a ajuns la trei meciuri consecutive fara victorie in campionat, lucru care i-a adus pe baietii lui Niko Kovac pe locul cinci.

- Bayern Munchen a remizat sambata, pe teren propriu, scor 1-1 cu Freiburg, in etapa a zecea a campionatului Germaniei. Bayern ramane la patru puncte in urma Borussiei Dortmund, care s-a impus cu 1-0 in deplasarea de la Wolfsburg.

- Bayern și Real Madrid, in colaps. Rezultate uluitoare pentru granzii din Germania și Spania. In schimb, Juventus defileaza in Serie A. Veniți dupa eșecul suferit in Liga Campionilor cu ȚSKA Moscova, 0-1, madrilenii au cedat, surprizator, și in La Liga, 0-1 la Alaves. Echipa lui Lopetegui a pierdut la…