- Bayern Munchen și Borussia Dortmund joaca ACUM in derby-ul etapei cu numarul din Bundesliga. Partida nu este la TV in Romania și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. live de la 19:30 Bayern Munchen - DortmundliveTEXT AICI Echipele de start Bayern Munchen are inca un sezon de vis sub comanda…

- Bundesliga Germania, etapa 28. Bayern – Borussia Dortmund se joaca azi. Runda e domintata de marele derby Bayern – Borussia. Bavarezii sunt campioni și mai au foarte puțin pana cand și matematic se va stabili asta. Borussia e pe locul trei, dar mai are de tras pentru a-și asigura un loc intre primele…

- Clubul francez de fotbal Paris Saint-Germain a intensificat contactele cu germanul Thomas Tuchel, fost antrenor la Dortmund si Mainz, pentru a-l inlocui pe spaniolul Unai Emery, relateaza L'Equipe, chiar daca gruparea pariziana a dezmintit oficial ca a inceput negocierile cu un alt antrenor.Tuchel…

- Bayern Munchen nu are nicio intentie sa-l vanda la vara pe atacantul polonez Robert Lewandowski, in ciuda interesului manifestat de Real Madrid si de Manchester United, a anuntat presedintele campioanei Germaniei, Karl-Heinz Rummenigge. In varsta de 29 de ani, Lewandowski a sosit la Bayern in 2014,…

- Thomas Tuchel nu va prelua banca tehnica a campioanei Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, pentru ca va pregati o echipa de top dintr-un campionat strain, scrie DPA. Tuchel a negat interesul oficialilor echipei bavareze fata de posibila sa aducere la Bayern, dupa ce a precizat ca s-a angajat…

- ''Vreau sa joc intr-un campionat mare!'', a declarat fostul atlet jamaican Usain Bolt, starul sprintului, al carui vis, la 31 ani, este sa urmeze o cariera de fotbalist de inalt nivel, el antrenandu-se joi si vineri cu Borussia Dortmund pentru a se testa in contact cu jucatorii profesionisti…

- Bundesliga a decis joi sa mentina asistenta video in arbitraj (VAR) dupa un sezon de testare, cu unanimitatea celor 18 cluburi din prima divizie germana de fotbal, cu o singura abtinere. Dupa debuturi haotice, VAR s-a impus in peisajului campionatului Germaniei. In raport cu debutul sezonului,…

- Mijlocasul echipei de fotbal SV Hamburg, Walace, a fost dat afara de la prima echipa, din motive disciplinare, urmand sa se pregateasca cu formatia Under 21 a clubului, a anuntat gruparea din Bundesliga. Potrivit directorului, Bernhard Peters, brazilianul Walace si-a incalcat in mod repetat obligatiile…

- Borussia Dortmund și-a luat azi revanșa in fața propriilor suporteri dupa eliminarea dureroasa din optimile Europa League, cand a fost invinsa de Salzburg. Borussia a jucat pe teren propriu cu Hannover și a obținut victoria care o ajuta sa revina pe locul 3 in Budesliga. Dortmund s-a impus cu 1-0, grație…

- Echipa SV Hamburg, campioana Europei in 1983, este tot mai aproape de retrogradarea in liga secunda a campionatului de fotbal al Germaniei, dupa esecul suferit pe teren propriu in fata formatiei Hertha Berlin (scor 1-2), sambata, in cadrul etapei a 27-a din Bundesliga. Hamburg, care are…

- Internationalul german Mario Gomez a marcat ambele goluri ale lui VfB Stuttgart in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 2-1, in fata formatiei SC Freiburg, vineri seara, in prologul etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Germaniei. "Super-Mario", in care va implini 33 de ani…

- Freiburg a fost invinsa de VfB Stuttgart in prologul etapei a 27-a din Bundesliga. Runda se va incheia duminica, cand e programat derby-ul RB Leipzig – Bayern Munchen. In funcție de jocul rezultatelor, bavarezii pot caștiga matematic al șaselea titlu consecutiv de campioni. Vineri, 16 martie 21:30 Freiburg…

- Atacantul olandez Arjen Robben nu va evolua in meciul pe care Bayern Munchen il va sustine, miercuri, in deplasare, in compania echipei Besiktas Istanbul, in mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor. Robben este accidentat, la fel ca si Manuel Neuer, Kingsley Coman si Corentin Tolisso, urmand…

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 6-0 (3-0), pe Hamburger SV, in etapa a XXVI-a a campionatului german de fotbal, Bundesliga.Lewandowski a marcat de trei ori, '12, '19 si '90, si a ratat un penalti, in minutul 86. Au mai inscris Ribery '8 si 81 si Robben…

- Marco Reus, in varsta de 28 de ani, si-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pana in 2023. Oficialii echipei au facut anuntul pe pagina de Twitter. Reus, care a ratat sansa sa fie campion mondial cu Germania in 2014 din cauza unei accidentari la genunchi, a jucat doar patru meciuri in acest sezon…

- Bundesliga Germania, etapa a 26-a. Mainz-Schalke, in deschidere. Derby Bayern – Hamburg, maine. Meciul de luni: Bremen – Koln. Vineri, 9 martie 21:30 Mainz – Schalke VIDEO Alexandru Chipciu e de patru runde in afara lotului gazdelor. Sambata, 10 martie 16:30 Bayern Munich – Hamburger SV VIDEO 16:30…

- In ultimii ani, echipele romanesti au avut rezultate din ce in ce mai slabe pe plan european, lucru care a contribuit la pierderea identitatii fotbalului romanesc in Europa. In ultimele sase sezoane, Romania a fost reprezentata de maximum doua echipe in grupele celor mai importante competitii intercluburi…

- Andre Villas-Boas (40 de ani), fostul antrenor de la Porto, Chelsea, Tottenham si Zenit, a vorbit la gala Laureus despre o posibila preluare a unui club din Bundesliga și chiar a campioanei Germaniei, Bayern Munchen. Managerul portughez, ramas liber de contract dupa despartirea de chinezii de la Shanghai…

- Borussia Monchengladbach și Werder Bremen au terminat la egalitate, 2-2, intr-un meci din etapa a 25-a din Bundesliga. Jucatorii și suporterii s-au chinuit sa distinga balonul in ninsoarea deasa din repriza secunda ca sa poata beneficia de sistemul de linia porții, proiectat sa funcționeze cu minge…

- Germania 2018, etapa a 25-a. Gladbach – Bremen, uvertura rundei. Bayern joaca la Freiburg. Dupa scandalul de la Leipzig și de la Dortmund, nu se mai joaca in aceasta luni in Bundesliga. Luni, la Dortmund, celebra peluza a ”Zidului Galben”, 25.000 de locuri, a fost goala! ”Noi luni muncim, nu ne distram”,…

- Jucatorii formației Bayern Munchen, Mats Hummels și Robert Lewandowski, s-au certat la antrenamentul liderului din Bundesliga. Potrivit publicației germane Bild, incidentul s-a petrecut in timpul unui exercițiu pe echipe organizat de Jupp Heynckes. ...

- Borussia Dortmund, ocupanta locului secund in Bundesliga, a ratat ocazia de a-si mari avansul fata de urmaritoarele sale, fiind tinuta in sah pe teren propriu, scor 1-1, de formatia FC Augsburg, luni seara, in ultimul meci al etapei a 24-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Gazdele…

- Atacantul francez al echipei Bayern Munchen, Kingsley Coman, va fi indisponibil doua luni, dupa ce s-a accidentat la meciul cu Hertha Berlin, din campionatul Germaniei.Kingsley Coman a fost supus, luni, unei interventii chirurgicale la glezna. Atacantul s-a accidentat la meciul cu Hertha Berlin,…

- Bayern Munchen a remizat pe teren propriu cu Hertha Berlin, scor 0-0, intrerupand o serie de 14 victorii consecutive in toate competițiile. Jupp Heynckes a trimis in teren o formula apropiata de cea standard, insa nu a putut sa depașeasca defensiva berlinezilor. Robert Lewandowski, pe picior de plecare…

- Echipa germana Bayern Munchen a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marti seara, dupa ce a surclasat formatia turca Besiktas Istanbul cu scorul de 5-0, pe teren propriu, in prima mansa din optimi. Thomas Muller (43, 66), Kingsley Coman (53) si Robert…

- Borussia Dortmund se afla in forma buna inainte de confruntarea din manșa secunda cu Atalanta Bergamo din Liga Europei. Elevii lui Peter Stoger au invins in deplasare cu 1-0 formația Borussia Monchengladbach intr-un meci din etapa a 23-a a Campionatul Germaniei de fotbal.

- Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, este de neoprit in Bundesliga, obtinand o noua victorie, sambata, in deplasare, la Wolfsburg, cu 2-1 (0-1), in etapa a 23-a. Condusa la pauza cu 1-0, prin golul reusit de Daniel Didavi, Bayern a revenit dupa pauza si a castigat partida prin…

- Mainz, echipa lui Alexandru Maxim, joaca astazi pe terenul lui Hertha Berlin, in deschiderea etapei a 23-a din Bundesliga. Din cauza evoluțiilor modeste din ultima vreme, mijlocașul roman ar putea fi rezerva. Vineri, 16 februarie 21:30 Hertha Berlin – Mainz Sambata, 17 februarie 16:30 FC Koln – Hannover…

- Germania, etapa a 22-a. Bayern – Schalke, derby-u rundei. Echipa internaționalului roman Alexandru Maxim. Program și rezultate. Vineri, 9 februarie 21.30 RB Leipzig – Augsburg Sambata, 10 februarie 16:30 Bayer Leverkusen – Hertha Berlin 16:30 Dortmund – Hamburger SV 16:30 Eintracht Frankfurt – FC Koln…

- Golurile au fost marcate de Rebic "17, Hack "53 (autogol) si Mascarell "62. In minutul 82, de la Mainz a fost eliminat Latza. Alexandru Maxim a intrat pe teren in minutul 56. In semifinale s-au calificat, in afara de Eintracht Frankfurt, Bayern Munchen si Bayer Leverkusen. Al patrulea sfert de finala,…

- Șefii Borussiei Dortmund, nemulțumiți, au trecut pe lista neagra nu mai puțin de 9 jucatori, in frunte cu Marco Reus: "Actualul lot nu e mai slab decat acela cu care am caștigat titlul in 2011 și 2012. Avem insa o problema de caracter". Borussia Dortmund se afla in pragul unei veritabile revoluții.…

- Kingsley Coman (19'), Robert Lewandowski (25'), Joshua Kimmich (42'), Corentin Tolisso (55') si Arjen Robben (86', 88') au marcat golurile invingatorilor. Robben a inscris primul gol prin executia sa obisnuita: sut plasat cu stangul la coltul lung, din afara careului de 16 metri, lateral dreapta, fara…

- Cupa Germaniei la fotbal, sferturi de finala. Bayern Munchen face instrucție cu Paderborn. CUPA GERMANIEI, sferturi de finala, program Marți Paderborn – Bayern Munchen 0-4 / LIVE Kingsley Coman (19), Robert Lewandowski (25), Joshua Kimmich (42), Corentin Tolisso (55) Leverkusen – Werder Bremen 0-0 (ora…

- Bayern Munchen a mai facut un pas catre cel de-al saselea sau titlu consecutiv de campioana a Germaniei la fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa mijlocasului roman Alexandru Maxim, FSV Mainz, intr-o partida disputata sambata in cadrul etapei a 21-a din Bundesliga. Elevii…

- Astazi s-au disputat 5 meciuri din cadrul etapei a 21-a din Bundesliga, intr-una din partide fiind implicat și Alexandru Maxim. Mijlocașul de 27 de ani a fost titular in meciul pe care Mainz l-a pierdut pe teren propriu in fața lui Bayern Munchen, scor 0-2. Dupa mai multe etape in care a fost doar…

- Etapa a 21-a din Bundesliga se deschide cu meciul Koln – Dortmund. Alexandru Maxim este dat titular de presa germana pentru meciul de sambata in care Mainz, echipa lui, primește vizita lui Bayern, campioana in exercițiu și liderul clasamentului. Vineri, 2 februarie 21:30 Koln – Dortmund Sambata, 3 februarie…

- Eintracht Frankfurt a castigat cu 2-0 (1-0) partida sustinuta pe teren propriu in runda a XX-a din Bundesliga contra celor de la Borussia Monchengladbach.A Gazdele au deschis scorul cu doua minute ainaintea finalului primului mitan prin Boateng.A

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa Hoffenheim, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Germaniei, in care a revenit de la 0-2.Oaspetii au inscris prin Uth ‘3 si Gnabry ’12. Pentru Bayern Munchen au marcat Lewandowski ’21, Boateng…

- Bayern Munchen a realizat a doua achiziție a iernii. Dupa ce l-a transferat pe atacantul Sandro Wagner, campioana Germaniei a ajuns la un acord cu Schalke-04 pentru mutarea mijlocașului Leon Goretzka.

- Biletul zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Biletul din fotbal conține azi pronosticuri pentru doua derby-uri din Premier League și Bundesliga. Mai exact, este vorba despre Liverpool vs Manchester United și Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg. Acestea vor avea loc de la orele 18:00 și 19:00. Data fiind…

- Cota zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Avancronica pentru meciul Borussia Dortmund – Wolfsburg. Competiție – Bundesliga / Etapa 18 Forma Borussia Dortmund (ultimele 5 partide ) – V V I V V Forma Wolfsburg (ultimele 5 partide) – E I E V V Pontul zilei pentru pariuri vine astazi din Bundesliga, Germania.…

- Manuel Akanji, fundasul central al lui FC Basel, este foarte aproape de a face pasul in Bundesliga, la Borussia Dortmund, cele doua parti punandu-se de acord cu privire la suma de transfer, anunta Bild. ...

- Alexandru Maxim a fost titular in meciul pierdut de Mainz pe terenul lui Hannover, scor 2-3. Echipa mijlocașului roman a condus cu 2-0, dupa reușitele lui Muto (26) și Hack (31), insa pana la pauza a fost egalata de dubla lui Fullkrug (33 și 38 penalty). Același Fullkrug și-a trecut in cont hattrick-ul…

- Germania 2018, etapa a 18-a. Returul Bundesligii incepe in forța. Vineri se joaca derby Bayer Leverkusen – Bayern Munchen! Vineri, 12 ianuarie 21.30 Bayer Leverkusen – Bayern Munchen 0-1 VIDEO Sambata, 13 ianuarie 16:30 Augsburg – Hamburger SV 16:30 Eintracht Frankfurt – Freiburg 16:30 Hannover – Mainz…