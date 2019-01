Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen continua cursa de urmarire a Borussiei Dortmund. Bavarezii au învins cu 4-1 pe Stuttgart, pe teren propriu, și s-au reapropiat la șase puncte distanța de lider.Echipa antrenata de Niko Kovac trece printr-o perioada buna, având șapte victorii consecutive în Bundesliga.Thiago…

- Formatia Lazio Roma, cu Stefan Radu integralist, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei. Tot miercuri, Genoa, cu Ionut Radu in poarta, a fost invinsa cu 1-0 de Cagliari, conform news.ro.Rezultate din Serie…

- Campioana en titre a Germaniei, Bayern Munchen, reuseste sa incheie anul pe podium in Bundesliga, dupa un debut de campionat nu tocmai reusit in conditiile in care bavarezii s-au aflat la un moment dat pe locul 6. Sambata seara, in etapa a 17-a, ultima a anului, echipa pregatita de Niko…

- Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei la fotbal, a invins miercuri pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia RB Leipzig, apropiindu-se la sase puncte de liderul Borussia Dortmund, dupa partidele etapei a 16-a din Bundesliga. Unicul gol al partidei de pe Allianz Arena a fost marcat de francezul…

- VfL Wolfsburg a obtinut, vineri, a treia victorie in ultimele patru etape in campionatul Germaniei, dupa ce a invins FC Nurnberg, scor 2-0, in runda a XV-a.Golurile au fost marcate de Ginczek (58) si Brekalo (90+3). Meciurile Augsburg-Schalke 04, Fortuna-Freiburg, Hannover -Bayern Munchen,…

- Formatia Borussia Dortmund a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Freiburg, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Germaniei, informeaza News.ro.Borussia Dortmund ramane astfel fara infrangere in acest sezon, in care a inregistrat zece victorii si trei remize.…

- Livrarile au scazut luna trecuta cu 12,2%, la 155.599 unitati, a anuntat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT). In topul celor mai bine vandute modele in octombrie se afla Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A Class, Volkswagen Tiguan si Ford…

- Bayer Leverkusen a dispus cu scorul de 6-2 de Werder Bremen, pe terenul acesteia, duminica, in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Volland (8), Brandt (38), Bellarabi (45), Havertz (67, 77) si Dragovic (72) au marcat golurile ''aspirinelor'', in timp ce…