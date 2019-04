Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 32 de ani care și-a injunghiat, in luna ianuarie a acestui an, iubita, o adolescenta de doar 17 ani, a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare. Soluția a fost pronunțata, zilele trecute, de magistrații Tribunalului Salaj și nu este definitiva. Barbatul a fost condamnat la opt ani…

- Chiar daca au castigat duelul cu Borussia Dortmund cu 5-0 si au revenit pe primul loc in Bundesliga, problemele apar in continuare la Bayern. Conform publicatiei Bild, doi jucatori importanti ai bavarezilor s-au luat la bataie la antrenament chiar in fata antrenorului Niko Kovac, potrivit medifax.Citește…

- Echipa de fotbal Bayern Munchen, campioana en titre a Germaniei, a obtinut o victorie categorica pe teren propriu, cu scorul de 6-0, in fata formatiei FSV Mainz, pastrandu-si astfel pozitia de lider al clasamentului, la finalul etapei a 26-a din Bundesliga.Columbianul James Rodriguez a reusit o tripla…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi i-a raspuns rivalului Cristiano Ronaldo, dupa tripla reusita de portughez pentru Juventus Torino, printr-o dubla marcata miercuri seara in tricoul echipei FC Barcelona, care a surclasat-o cu 5-1 pe Olympique Lyon in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor.…

- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a confirmat miercuri transferul atacantului sau Sandro Wagner la clubul Tianjin Teda din Superliga Chinei, relateaza DPA. Wagner, 31 ani, a fost cumparat de la Hoffenheim in 2018 pentru suma de 13 milioane euro, ca solutie de rezerva pentru atacantul polonez Robert…