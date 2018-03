Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Grupul KMG International (KMGI), deținatorul Rompetrol, a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia…

- Grupul energetic E.ON intentioneaza sa preia Innogy, divizia de energie regenerabila a rivalei RWE AG, intr-o tranzactie complexa, evaluata la aproximativ 20 de miliarde de euro (25 miliarde de dolari), au...

- Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Deși este tacut…

- In cel mai mare caz de arbitraj global desfașurat la Stockholm, la Curtea de Arbitraj, la 22 decembrie (furnizari de gaz) și 28 februarie(transit de gaz), intre Rusia și Ucraina, Naftogaz Ucraina a caștigat in fața gigantului Gazprom fara drept de apel.

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Compania de logistica United Parcel Service da in judecata Uniunea Europeana pentru despagubiri in valoare de 1,7 miliarde de euro, dupa ce organele europene de reglementare s-au opus in mod eronat preluarii firmei de livrari TNT Express, de catre compania UPS, potrivit Bloomberg. UPS vrea…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, scrie agenția chineza Xinhua, preluata de Agerpres.

- Grupul petrolier MOL a inregistrat un profit net de 1,11 miliarde de dolari in 2017, in crestere cu 18% fata de anul anterior, si un rezultat operational (Clean CCS EBITDA) de 2,45 miliarde de...

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Broadcom Ltd a anuntat luni ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Amazon este cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde de dolari.

- Indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o crestere de 300 de puncte in doar o ora. Indicele era la ora 18.30 GMT+2 in crestere cu 246 de puncte, reprezentand o crestere cu 1% de la deschidere. Dow Jones insumeaza 25.160 de puncte,…

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor, citate de WSJ, scrie zf.ro.

- Japan’s Fujifilm close to deal with Xerox Grupul american Xerox este foarte aproape sa finalizeze o tranzactie cu Fujifilm Holdings Corp, prin care compania japoneza ar urma sa detina 51% dintr-un joint venture detinut deja de cele doua firme, potrivit unor surse apropiate discutiilor,…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei au depașit nivelul de dinaintea crizei și au atins un nou maxim istoric absolut, constituind 2 miliarde 863,95 milioane de dolari SUA, la data de 19 ianuarie. Precedentul record absolut al rezervelor valutare ale BNM a fost inregistrat la data de 14…

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungând la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa îsi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Producatorul canadian de canabis Aurora va cumpara concurentul sau CanniMed pentru 1,1 miliarde de dolari canadieni (719 milioane de euro), cu cateva luni inainte de legalizarea canabisului in scop recreativ in Canada, au anuntat miercuri cele doua companii, potrivit AFP.

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea...

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money, preluat de News.ro. Forbes estimează averea netă a lui Bezos…

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz.

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Firma americana Ignyta, care dezvolta un tratament impotriva unor tumori, a fost cumparata de grupul farmaceutic elvetian Roche, cel mai mare producator de medicamente impotriva cancerului din lume, pentru suma de 1,7 miliarde de dolari (1,4 miliarde de euro), la un pret de 27 dolari pe actiune, arata…

- Ignyta, cu sediul in San Diego, California, se concentreaza pe medicina de precizie in oncologie, care urmareste sa testeze, sa identifice si sa trateze pacientii cu cancer care prezinta mutatii rare specifice. "Acordul de fuziune a fost aprobat in unanimitate de consiliile Ignyta si Roche", arata comunicatul.…