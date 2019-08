Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader s-a remarcat ca om de afaceri, fiind mereu in topul miliardarilor, dar in ultima perioada se pare ca avea o situatie dificila, in aparitiile sale TV vorbind despre conditiile improprii in care traia.

- Tot mai multe companii din intreaga lume intreprind masuri pentru un mediu mai curat.Un bar de pe o plaja din Barcelona ofera o halba de bere sau orice alta bautura racoritoare in schimbul unui pahar plin cu chiștoace.Conditia este ca acestea sa fie colectate de pe litoral.

- Angajatii de la Biblioteca Judeteana „V.A. Urechia” ii invita si pe cititori sa se alature demersului lor umanitar, care se va materializa joi, 18 iulie 2019, la Centrul de Transfuzii din Galati. Campania de donare de sange se va derula pe parcursul a doua saptamani.

- Legumele proaspete, sanatoase, preparate corespunzator, pot face minuni pentru starea ta de spirit și pentru tenul și pielea corpului tau. Buzoianca Aida Parascan, caștigatoare a emisiunii MasterChef de la Pro Tv, iți ofera combinațiile ideale pentru a nu te simți slabit și lipsit de putere in zilele…

- Baiatul Mihaelei Radulescu s-a transformat intr-un “barbatel grozav” La aproape 16 ani, baiatul Mihaelei Radulescu nu mai este un copil si se transforma, pe zi ce trece, intr-un tanar extrem de atragator. View this post on Instagram @ayanschwartzey #myboy #mysuperpower A post shared by Mihaela R.…

- "Din cauza expunerii la soare ne putem confrunta cu diverse afectiuni, de la edemul de caldura (anumite parti ale corpului retin apa in exces si se umfla) pana la socul termic. Pot aparea arsurile solare si, nu in ultimul rand, din cauza deshidratarii si pierderii de saruri prin transpiratie pot aparea…

- Primarii din raionul Ialoveni au semnat o declarație pentru apararea Republicii Moldova. Aceștia condamna actele de tradare ale lui Dodon, Nastase și Sandu și recunosc un singur guvern constituțional, guvernul Filip.