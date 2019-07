Stiri pe aceeasi tema

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China.Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.

- Cele aproximativ 400.000 de persoane implicate in aventura colectiva care a facut posibila trimiterea primului om pe Luna, reprezentand programul Apollo al NASA, pot fi vazute intr-un film documentar in preajma aniversarii a 50 de ani de la aselenizare, relateaza EFE. Cineastul Zachary Weil nu i-a ales…

- Curse ilegale de mașini in Argeș! Au daramat trei stalpi de electricitate in Mioveni. ”Strada nu este pista de raliu! Inconștiența poate provoca tragedii!”, transmite primarul Mioveniului, Ion Georgescu. Edilul se refera la ultimul eveniment produs in Mioveni, in urma caruia trei stalpi de electricitate…

- Un barbat din Voluntari a tras noaptea trecuta cu pistolul in trei alți cetațeni. Pe fondul unui conflict mai vechi si al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discutie aprinsa in fata casei agresorului, a notat mediafax. Trei persoane au fost…

- Doi oameni au murit, iar peste 30 au fost raniti in urma cutremurului produs duminica in America de Sud. Seismul a avut magnitudinea de 8 si a fost resimtit in special in Peru si Ecuador. Acesta s-a produs la o adancime de aproximativ 140 de kilometri.

- Filme de la Marea Neagra, producții despre identitați regasite, poveștile unor tineri din toata lumea pentru care protejarea planetei a devenit o prioritate și filme cu perspective ecologice invioratoare - toate se vor vedea in premiera naționala la cea de-a 8-a ediție Pelicam - Festivalul Internațional…

- Mai multi deputati au fost raniti într-o încaierare în parlamentul din Hong Kong ce a izbucnit sâmbata între între parlamentari pro-democratie si altii loiali Beijingului în legatura cu

- Trei oameni au murit si alti patru au fost raniti intr un accident care a avut loc pe aeroportul din Nepal. Potrivit Digi24.ro, in avion care se pregatea sa decoleze s a izbit de un elicopter parcat. Aeronava a alunecat pe pista si a lovit cu putere celalalt aparat.Copilotul avionului si un politist…